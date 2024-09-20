Подарована річ на День народження обов’язково повинна принести користь, тому важливо обрати те, що найбільше подобається чоловіку та відштовхуватися від його смаків та вподобань, пише Lady 24.

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Особливу увагу зверніть на розмір. Важливо купити або замовити вбрання правильного розміру, щоб річ добре сиділа й не була замаленькою чи завеликою.

Щоб не прогадати, орієнтуйтеся на класичні кольори, які вважаються певною базою – це чорний, сірий, коричневий чи білий. Від яскравих кольорів краще відмовитися, оскільки тут буде важко вгадати, що саме підійде вашому обранцю. Нейтральні кольори стануть виграшним варіантом, тому звертайте увагу саме на них.

Поло або футболка

Чоловікам особливо гарно пасують базові футболки з подовженим рукавом з цупкого матеріалу або футболки поло з комірцем. Це можуть бути класичні варіанти або ж брендові Ralph Lauren або U.S. Polo Assn. Футболку в осінню пору чоловіки зможуть носити з сорочкою чи бомбером.

Світшот або худі

У холодну пору не обійтися без теплого світшота чи худі. Обирайте натуральний матеріал – бавовну або вовну, але в класичному кольорі без будь-яких малюнків та наклейок.

Кросівки

З взуттям справа може бути дещо складніша у виборі, але тут варто орієнтуватися на вподобання чоловіка й ті моделі, які йому подобаються. Якщо знаєте, що любить ваш партнер, то кросівки в чорному чи білому кольорі стануть чудовим подарунком на День народження.

Ремінь

Якісний шкіряний ремінь буде дуже доречним та потрібним подарунком для чоловіка, яким він буде користуватися щодня. Можете обирати між класичним ременем до штанів та між повсякденним до джинсів. Тут вже більше орієнтуйтеся на свій бюджет.

Шапку та рукавиці

Для холодної пори року вовняна шапка та шкіряні рукавиці стануть чудовим подарунком. Шапку можна підібрати під колір сезонної куртки або ж обрати класичний чорний варіант.