Що подарувати хлопцю на День Валентина: найкращі ідеї для нього

Наближається День закоханих, а це означає, що час подумати над подарунками для другої половинки. Маючи в запасі кілька днів, пропонуємо звернути увагу на деякі варіантів подарунків, які зможуть потішити вашого обранця.

Часом вибір подарунка для хлопця – завдання не зовсім просте, пише 24 Канал. Потрібно врахувати вподобання коханого, його хобі та зацікавлення. Вже відштовхуючись від того, що любить чоловік, варто братися до пошуку подарунка.

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Що подарувати хлопцю на День Валентина

На День закоханих другій половинці дарують щось романтичне, щоб розповісти й нагадати про свої почуття. Чоловіки люблять сюрпризи не менше за жінок, тому можете вразити їх ще й практичними чи бажаними подарунками, які здивують та покращать настрій.

Книги

Якщо знаєте, які автори та жанри подобаються вашому хлопцю, тоді придбайте кілька книг. Щоб додати романтичної нотки, достатньо буде обрати красивий подарунковий папір в червоному кольорі чи ефектну коробку.

Гра для двох

Щоб зблизитися й краще дізнатися одне одного, придбайте гру для пари. Є чудові настільні ігри з багатьма запитаннями й викликами, які ідеально підходять для того, щоб цікаво провести час зі своєю коханою половинкою.

Вінілова платівка

Прихильник платівок однозначно потішиться такому подарунку! Важливо лише обрати альбом одного з улюблених гуртів, щоб коханий насолоджувався музикою, яка йому до вподоби.



Вінілова платівка – чудовий подарунок на День Валентина / Фото Pexels

Аксесуари

На День Валентина чоловікові можна подарувати гаманець, шкіряний ремінь, краватку, рукавиці чи шарф. Тут вже важливо враховувати, що саме є необхідним для вашого обранця.

Набір косметики

Відмінним вибором для чоловіка з бородою стане набір косметики, в який входить шампунь, кондиціонер, гель чи олійка для бороди. Також на День закоханих підійде набір для гоління.

Квитки в кіно

Створіть коханому в романтичне свято спектр хороших вражень й запросіть його в кіно на бажаний фільм. Після перегляду можете продовжувати сюрприз й запросити його в заклад, який тісно пов’язаний з вами обома.

Одяг

Щоб проявити турботу, радимо придбати для коханого домашні тапки, теплий халат, піжаму, світшот, футболку, термобілизну чи шкарпетки. Варіантів є багато, тому відштовхуйтеся від вподобань партнера.

На День закоханих дуже цінними є подарунки власними руками, тому можна спекти для коханого пряники у вигляді сердечок, зробити самостійно торт чи печиво, або ж написати вірш чи намалювати картину.