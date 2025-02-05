Лінійка парфумів є досить великою, тому складно зупинитися на чомусь одному, втім все ж таки є кілька класичних ароматів, які справлять неймовірне враження на хлопця, пише 24 Канал.

Зверніть увагу Які парфуми подарувати дівчині на День Валентина: 5 найкращих ароматів

Sauvage Elixir, Dior

Відомі парфуми Dior Sauvage з’явилися ще 10 років тому, але досі залишаються одними з найпопулярніших. Якщо хочете потішити коханого новою версією парфуму, тоді радимо придивитися до Sauvage Elixir, в якому поєднаний запах лаванди, рому з Мартініки, спеції й тепла деревина.



Добірка найкращих парфумів для чоловіків на День Валентина / Фото Pinterest

Blue, Chanel

Тисячі чоловіків обожнюють парфуми, в яких поєднується суміш ладану, імбиру та цитрусових. Аромат є легендарним, тож після свого дебюту 10-річної давності не втрачає популярності.



Добірка найкращих парфумів для чоловіків на День Валентина / Фото Pinterest

Eau Rihla, Diptyque

У парфумі міститься суміш пряних, пудрових та гурманських нот Близького Сходу. Аромат наповнює рожевий перець, шафран, ірис та ваніль.



Добірка найкращих парфумів для чоловіків на День Валентина / Фото Pinterest

Oud Wood, Tom Ford

Аромат підійде тим чоловікам, які люблять запах димності, пікантності, деревному відтінку та яскравості. Аромат має дуже чоловічий запах, тож пасуватиме тим, хто любить заявляти всім про себе.



Добірка найкращих парфумів для чоловіків на День Валентина / Фото Pinterest

H24, Hermes

Парфум має неймовірний запах. У ньому поєдналася мускатна шавлія, нарцис та есенція палісандрового дерева, а кінцева нота завершується виразним запахом металу.



Добірка найкращих парфумів для чоловіків на День Валентина / Фото Pinterest

Обираючи парфуми для коханого, зверніть увагу на його вподобання. Для ділового стилю підійдуть деревні та шкіряні ноти, для активного способу життя морські та цитрусові свіжі ноти, а от для романтичних вечорів – пряні та східні.