Линейка духов является достаточно большой, поэтому сложно остановиться на чем-то одном, впрочем все же есть несколько классических ароматов, которые произведут невероятное впечатление на парня, пишет 24 Канал.

Обратите внимание Какие духи подарить девушке на День Валентина: 5 лучших ароматов

Sauvage Elixir, Dior

Известные духи Dior Sauvage появились еще 10 лет назад, но до сих пор остаются одними из самых популярных. Если хотите порадовать любимого новой версией парфюма, тогда советуем присмотреться к Sauvage Elixir, в котором сочетается запах лаванды, рома из Мартиники, специи и теплая древесина.



Подборка лучших духов для мужчин на День Валентина / Фото Pinterest

Blue, Chanel

Тысячи мужчин обожают духи, в которых сочетается смесь ладана, имбиря и цитрусовых. Аромат является легендарным, поэтому после своего дебюта 10-летней давности не теряет популярности.



Подборка лучших духов для мужчин на День Валентина / Фото Pinterest

Eau Rihla, Diptyque

В парфюме содержится смесь пряных, пудровых и гурманских нот Ближнего Востока. Аромат наполняет розовый перец, шафран, ирис и ваниль.



Подборка лучших духов для мужчин на День Валентина / Фото Pinterest

Oud Wood, Tom Ford

Аромат подойдет тем мужчинам, которые любят запах дымности, пикантности, древесном оттенке и яркости. Аромат имеет очень мужской запах, поэтому подойдет тем, кто любит заявлять всем о себе.



Подборка лучших духов для мужчин на День Валентина / Фото Pinterest

H24, Hermes

Парфюм имеет невероятный запах. В нем соединилась мускатный шалфей, нарцисс и эссенция палисандрового дерева, а конечная нота завершается выразительным запахом металла.



Подборка лучших духов для мужчин на День Валентина / Фото Pinterest

Выбирая духи для любимого, обратите внимание на его предпочтения. Для делового стиля подойдут древесные и кожаные ноты, для активного образа жизни морские и цитрусовые свежие ноты, а вот для романтических вечеров – пряные и восточные.