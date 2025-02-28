Скільки треба чекати, аби гель-лак висох без лампи

Багато жінок покривають нігті гель-лаком. Це і не дивно, адже завдяки такому покриттю, охайний вигляд нігтикам забезпечений щонайменше на декілька тижнів.

Відмінною рисою гелю є те, що він не висихає на повітрі. Такий лак потрібно закріплювати за допомогою спеціальної лампи, пише 24 Канал.

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Чи може висохнути гель, якщо немає лампи

Гель-лак не може повністю висохнути без використання лампи, оскільки його основною властивістю є полімеризація під дією ультрафіолетового або LED світла.

Якщо така обробка відсутня, покриття не набуває твердості, залишатиметься липким, і на ньому можуть з'являтися сліди чи подряпини. Тому, на відміну від звичайного лаку для нігтів, гель-лак не висихає на повітрі.

Чи можна висушити гель-лак на нігтях без спеціальної лампи / Фото Pexels

Як покрити нігті, якщо немає спеціальної лампи:

Звичайний лак.

Якщо ви хочете швидкий та простий манікюр, використання традиційного лаку для нігтів може стати хорошим вибором. Він сохне на повітрі без додаткових пристроїв.

Зверніть увагу! В магазинах можна знайти варіанти стійкого лаку, що імітує гель.

Тіпси



Як кріпляться накладні нігті / Фото Pinterest

За допомогою тіпсів можна змінювати манікюр хоч кожен день. У магазинах представлені різні варіанти так званих "накладних нігтів". Тіпси можна використовувати багаторазово. Аби вони тримались на нігтях, необхідно приклеювати їх за допомогою спеціального клею (він зазвичай іде в наборі).