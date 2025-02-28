Отличительной особенностью геля является то, что он не высыхает на воздухе. Такой лак нужно закреплять с помощью специальной лампы, пишет 24 Канал.

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Может ли высохнуть гель, если нет лампы

Гель-лак не может полностью высохнуть без использования лампы, поскольку его основным свойством является полимеризация под действием ультрафиолетового или света LED.

Если такая обработка отсутствует, покрытие не приобретает жесткость, остается липким, и на нем могут появляться следы или царапины. Поэтому, в отличие от обычного лака для ногтей, гель-лак не высыхает на воздухе.

Можно ли высушить гель-лак на ногтях без специальной лампы.

Как покрыть ногти, если нет специальной лампы:

Обычный лак.

Если вы хотите быстрый и простой маникюр, использование традиционного лака для ногтей может стать хорошим выбором. Он сохнет на воздухе без дополнительных устройств.

Обратите внимание! В магазинах можно найти варианты стойкого лака, который имитирует гель.

Типсы



Как крепятся накладные ногти / Фото Pinterest

С помощью типсов можно менять маникюр хоть каждый день. В магазинах представлены разные варианты так называемых "накладных ногтей". Типсы можно использовать многократно. Чтобы они держались на ногтях, необходимо приклеивать их с помощью специального клея (он обычно идет в наборе).