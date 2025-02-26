Вода задерживается из-за чрезмерного потребления соли, недостаточной физической активности или гормональных изменений, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Удержанная вода накапливается в тканях, вызывая отеки.

Читайте также Пейте это, чтобы сохранить молодость и стройность

Впрочем, справиться с этой проблемой просто, а вывести из организма воду можно довольно быстро, нужно лишь придерживаться нескольких советов.

Уменьшите количество соли

В соли содержится натрий, который задерживает воду в организме. Попробуйте уменьшить потребление соды, выбирая натуральные приправы без лишнего натрия. Ограничьте употребление соленых продуктов: чипсов, консервов и солений.

Пейте больше воды

Достаточное количество воды помогает выводить лишнюю воду из организма. Постарайтесь ежедневно выпивать хотя бы 8 стаканов чистой воды. Это поможет поддерживать водный баланс и будет способствовать лучшему функционированию почек, которые отвечают за выведение жидкости.



Употребляйте достаточное количество воды / Фото из инстаграма Рози Хантингтон-Уайтли

Хорошо спите

Для нормального функционирования организма большое значение имеет качественный сон. Во время сна уравновешивается водный баланс. Недостаточный сон может способствовать задержке воды, достаточное количество сна выведет воду из организма и уменьшит отеки.

Носите компрессионную одежду

Специальные колготки или гетры могут помочь уменьшить отеки в ногах. Они помогают поддерживать циркуляцию крови и уменьшают накопление жидкости в конечностях. Их полезно носить при перелетах или долгой дороге в машине.

Занимайтесь спортом

С помощью тренировок можно легко вывести лишнюю воду из организма. Это может быть ходьба, бег или тренировки в зале. Все это поможет улучшить кровообращение.