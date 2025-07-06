Бодрое пробуждение настраивает нас на лучший день, даря порцию вдохновения и желание действовать и что-то делать, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Чтобы утро оказалось легким, психологи привели несколько ритуалов, которых надо придерживаться с вечера.

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Холодный душ для ног

Охлаждение стоп или нижней части ног водой перед сном, помогает снизить температуру тела, а это способствует быстрому засыпанию и качественному сну. Среди ночи вы не будете просыпаться и встанете полноценно выспавшимися.

Ужин из белков

Пусть ваш ужин будет богат белком, в котором содержится триптофан, что поддерживает ночью восстановление тканей и мышц. Такой ужин полезен для всех активных людей, или тех, кто любит поесть ночью.

Пища с магнием

Магний успокаивает нервную систему и влияет на глубокий сон. Вечером обращайте внимание на цельнозерновые продукты, молочные изделия, рыбу, орехи, бананы, апельсины.

Завершение работы до 21:00

Дайте себе за несколько часов до сна полноценно отдохнуть, а не проверять рабочие чаты. Работа вечером поддерживает высокий уровень кортизола и подавляет мелатонин, который подавляет сон.



Вечером посвятите время отдыху / Фото из инстаграма Эмили Синдлев

Темнота ночью

Некоторые любят спать с ночниками, или открытыми шторами, однако для полноценного сна нужна полная темнота ночью.

Визуальная настройка

За несколько минут до сна начните представлять что-то приятное. Подумайте о своей мечте, вспомните приятные эмоции или желание. Воображение помогает быстрее заснуть.

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Включите звуки природы

Для лучшего засыпания, послушайте звук дождя, пение птиц, звуки волн моря. Такой приятный фон ускоряет сон и способствует глубокому сну.