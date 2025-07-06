На самом деле, дабы овладеть собой, вам нужно всего 90 секунд. Этого времени полностью хватит, чтобы преодолеть стресс, который "блокирует" ваше тело и разум, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.
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Как работает техника "90 секунд"
Этот метод не является медитацией или техникой дыхания. Так работает человеческая физиология.
Дело в том, что, когда мы испытываем такие сильные эмоции как стресс, страх или злость, происходит целый ряд гормональных реакций. Однако основной "импульс" длится всего 90 секунд.
Как овладеть собой перед важным событием / Фото Pexels
То есть, 1,5 минуты – это состояние максимальной тревоги. Самое важное в это время ничего не делать и дать раздражителю "проникнуть" в тело:
- сделайте паузу, особенно, если чувствуете, что сейчас сорветесь;
- просто сядьте или лягте на эти 90 секунд;
- наблюдайте за собой и не пробуйте "преодолевать" эту эмоцию.
Обратите внимание! Не пытайтесь в этот момент включать позитивное мышление. Такое действие только усилит стресс.
Как быстро преодолеть стресс / Фото Pexels
После того как пройдет этот тревожный "приступ" вы сможете быстро взять себя в руки. Ваше мышление как будто мгновенно прояснится.
Это не волшебная практика, которая спасет вас во всех случаях. Однако она гарантированно поможет быстро успокоиться в таких ситуациях:
- конфликт;
- если чувствуется тревога перед сном;
- перед важным событием;
- утром, чтобы отпустить все тревоги и настроиться на день.