Насправді, аби опанувати себе, вам потрібно усього 90 секунд. Цього часу повністю вистачить, щоб здолати стрес, який "блокує" ваше тіло та розум, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.
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Як працює техніка "90 секунд"
Цей метод не є медитацією або технікою дихання. Так працює людська фізіологія.
Річ у тім, що, коли ми відчуваємо такі сильні емоції як стрес, страх чи злість, відбувається ціла низка гормональних реакцій. Проте основний "імпульс" триває лише 90 секунд.
Як опанувати себе перед важливою подією / Фото Pexels
Тобто, оці 1,5 хвилини – це стан максимальної тривоги. Найважливіше у цей час нічого не робити і дати подразнику "проникнути" в тіло:
- зробіть паузу, особливо, якщо відчуваєте, що зараз зірветесь;
- просто сядьте або ляжте на ці 90 секунд;
- спостерігайте за собою і не пробуйте "долати" цю емоцію.
Зверніть увагу! Не намагайтесь у цей момент включати позитивне мислення. Така дія лише посилить стрес.
Як швидко здолати стрес / Фото Pexels
Після того як мине цей тривожний "приступ" ви зможете швидко опанувати себе. Ваше мислення наче миттєво проясніє.
Це не чарівна практика, яка врятує вас в усіх випадках. Однак вона гарантовано допоможе швидко заспокоїтись у таких ситуаціях:
- конфлікт;
- якщо відчувається тривога перед сном;
- перед важливою подією;
- зранку, аби відпустити усі тривоги і налаштуватися на день.