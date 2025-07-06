Насправді, аби опанувати себе, вам потрібно усього 90 секунд. Цього часу повністю вистачить, щоб здолати стрес, який "блокує" ваше тіло та розум, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Як працює техніка "90 секунд"

Цей метод не є медитацією або технікою дихання. Так працює людська фізіологія.

Річ у тім, що, коли ми відчуваємо такі сильні емоції як стрес, страх чи злість, відбувається ціла низка гормональних реакцій. Проте основний "імпульс" триває лише 90 секунд.



Як опанувати себе перед важливою подією / Фото Pexels

Тобто, оці 1,5 хвилини – це стан максимальної тривоги. Найважливіше у цей час нічого не робити і дати подразнику "проникнути" в тіло:

зробіть паузу, особливо, якщо відчуваєте, що зараз зірветесь;

просто сядьте або ляжте на ці 90 секунд;

спостерігайте за собою і не пробуйте "долати" цю емоцію.

Зверніть увагу! Не намагайтесь у цей момент включати позитивне мислення. Така дія лише посилить стрес.



Як швидко здолати стрес / Фото Pexels

Після того як мине цей тривожний "приступ" ви зможете швидко опанувати себе. Ваше мислення наче миттєво проясніє.

Це не чарівна практика, яка врятує вас в усіх випадках. Однак вона гарантовано допоможе швидко заспокоїтись у таких ситуаціях: