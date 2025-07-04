Стилисты часто рассказывают, что именно стало антитрендовым и потеряло актуальность, пишет 24 Канал со ссылкой на Parade. Впрочем, к этому списку относятся еще и неудачные стилизации, неактуальные цвета или устаревшая обувь. Примите во внимание то, что портит образ и постарайтесь находить актуальные альтернативы.
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Старые тренды
Вещи, которые были модными десятилетия назад, способны исказить образ. Костюм старого кроя или платье с низкой талией могут визуально добавить возраста. Обращайте внимание на современные силуэты, которые стильно и модно выглядят.
Блестящие чулки
Колготки нюдового цвета с блеском способны мгновенно испортить образ. Их не стоит носить ни в коем случае. Выбирайте прозрачные матовые колготки, которые удачно завершат образ.
Неактуальные цвета
Слишком яркие наряды разных цветов и узоров из 80-х годов, может быстро сделать образ антитрендовым, поэтому лучше выберите нейтральные тона, которые подчеркнут аутфит.
Выбирайте базовые принты и цвета / Фото Pexels
Старомодная обувь
Изношенная и устаревшая обувь сделает образ неопрятным, поэтому следите за тем, чтобы это были популярные балетки или кроссовки, которые визуально омолаживают и освежают.
Устаревшая модель джинсов
Джинсы с дырками, декорациями, вышивками и низкой посадкой – давно вышли из моды. Делайте выбор на джинсах прямого кроя, которые являются универсальными и актуальными.
К слову, мы рассказали о ткани, которые хорошо подходят для жаркой погоды, поскольку они позволяют коже дышать и регулируют температуру тела.
Старая модель очков
Очки, которые были в моде более 10 лет назад способны испортить образ, поэтому советуем обращать внимание на современные варианты, которые сейчас в тренде.