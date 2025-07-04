Стилисты часто рассказывают, что именно стало антитрендовым и потеряло актуальность, пишет 24 Канал со ссылкой на Parade. Впрочем, к этому списку относятся еще и неудачные стилизации, неактуальные цвета или устаревшая обувь. Примите во внимание то, что портит образ и постарайтесь находить актуальные альтернативы.

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Старые тренды

Вещи, которые были модными десятилетия назад, способны исказить образ. Костюм старого кроя или платье с низкой талией могут визуально добавить возраста. Обращайте внимание на современные силуэты, которые стильно и модно выглядят.

Блестящие чулки

Колготки нюдового цвета с блеском способны мгновенно испортить образ. Их не стоит носить ни в коем случае. Выбирайте прозрачные матовые колготки, которые удачно завершат образ.

Неактуальные цвета

Слишком яркие наряды разных цветов и узоров из 80-х годов, может быстро сделать образ антитрендовым, поэтому лучше выберите нейтральные тона, которые подчеркнут аутфит.



Выбирайте базовые принты и цвета / Фото Pexels

Старомодная обувь

Изношенная и устаревшая обувь сделает образ неопрятным, поэтому следите за тем, чтобы это были популярные балетки или кроссовки, которые визуально омолаживают и освежают.

Устаревшая модель джинсов

Джинсы с дырками, декорациями, вышивками и низкой посадкой – давно вышли из моды. Делайте выбор на джинсах прямого кроя, которые являются универсальными и актуальными.

К слову, мы рассказали о ткани, которые хорошо подходят для жаркой погоды, поскольку они позволяют коже дышать и регулируют температуру тела.

Старая модель очков

Очки, которые были в моде более 10 лет назад способны испортить образ, поэтому советуем обращать внимание на современные варианты, которые сейчас в тренде.