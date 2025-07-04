Стилісти часто розповідають, що саме стало антитрендовим та втратило актуальність, пише 24 Канал з посиланням на Parade. Втім, до цього списку належать ще й невдалі стилізації, неактуальні кольори чи застаріле взуття. Візьміть до уваги те, що псує образ та постарайтеся знаходити актуальні альтернативи.

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Старі тренди

Речі, які були модними десятиліття тому, здатні спотворити образ. Костюм старого крою чи сукня з низькою талією можуть візуально додати віку. Звертайте увагу на сучасні силуети, які стильно та модно виглядають.

Блискучі панчохи

Колготки нюдового кольору з блиском здатні миттєво зіпсувати образ. Їх не варто носити в жодному разі. Обирайте прозорі матові колготки, які вдало довершать образ.

Неактуальні кольори

Занадто яскраве вбрання різних кольорів та візерунків з 80-х років, може швидко зробити образ антитрендовим, тому краще оберіть нейтральні тони, які підкреслять аутфіт.



Обирайте базові принти та кольори / Фото Pexels

Старомодне взуття

Зношене й застаріле взуття зробить образ неохайним, тому слідкуйте за тим, щоб це були популярні балетки чи кросівки, які візуально омолоджують та освіжають.

Застаріла модель джинсів

Джинси з дірками, декораціями, вишивками та низькою посадкою – давно вийшли з моди. Робіть вибір на джинсах прямого крою, які є універсальними та актуальними.

До слова, ми розповіли про тканини, які добре підходять для спекотної погоди, оскільки вони дозволяють шкірі дихати та регулюють температуру тіла.

Стара модель окулярів

Окуляри, які були в моді понад 10 років тому здатні зіпсувати образ, тому радимо звертати увагу на сучасні варіанти, які зараз в тренді.