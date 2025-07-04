Стилісти часто розповідають, що саме стало антитрендовим та втратило актуальність, пише 24 Канал з посиланням на Parade. Втім, до цього списку належать ще й невдалі стилізації, неактуальні кольори чи застаріле взуття. Візьміть до уваги те, що псує образ та постарайтеся знаходити актуальні альтернативи.
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Старі тренди
Речі, які були модними десятиліття тому, здатні спотворити образ. Костюм старого крою чи сукня з низькою талією можуть візуально додати віку. Звертайте увагу на сучасні силуети, які стильно та модно виглядають.
Блискучі панчохи
Колготки нюдового кольору з блиском здатні миттєво зіпсувати образ. Їх не варто носити в жодному разі. Обирайте прозорі матові колготки, які вдало довершать образ.
Неактуальні кольори
Занадто яскраве вбрання різних кольорів та візерунків з 80-х років, може швидко зробити образ антитрендовим, тому краще оберіть нейтральні тони, які підкреслять аутфіт.
Обирайте базові принти та кольори / Фото Pexels
Старомодне взуття
Зношене й застаріле взуття зробить образ неохайним, тому слідкуйте за тим, щоб це були популярні балетки чи кросівки, які візуально омолоджують та освіжають.
Застаріла модель джинсів
Джинси з дірками, декораціями, вишивками та низькою посадкою – давно вийшли з моди. Робіть вибір на джинсах прямого крою, які є універсальними та актуальними.
До слова, ми розповіли про тканини, які добре підходять для спекотної погоди, оскільки вони дозволяють шкірі дихати та регулюють температуру тіла.
Стара модель окулярів
Окуляри, які були в моді понад 10 років тому здатні зіпсувати образ, тому радимо звертати увагу на сучасні варіанти, які зараз в тренді.