Летом лучшим временем для тренировки считается утро (с 5:30 до 08:00) и поздний вечер (с 19:30 до 20:00), пишет 24 Канал со ссылкой на Elle. С 10:00 до 17:00 стоит избегать тренировок, поскольку именно на это время приходится солнечный пик активности и высокая температура.

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Рекомендации по тренировкам в жару

Летом стоит тренироваться в тенистых местностях – парках, лесных зонах или рядом с водой. Помещение следует выбирать кондиционированные или проветриваемые залы.

Жара усиливает нагрузку на жару, поэтому в это время сделайте тренировки легкими и не такими интенсивными, как обычно. Одежда должна быть легкой и светлой, а ткань дышащая – из хлопка или специального фитнес-материала.

Каждые 15 минут тренировки пейте воду, даже если не чувствуете необходимости. В жару лучше всего заниматься ходьбой, йогой, стретчингом, легким бегом или ездой на велосипеде в тенистых местах. Силовые тренировки и кардио с высокой нагрузкой лучше отложить.

Даже тренируясь в зале, лучше отводить на тренировки утренние часы, или поздние вечерние, когда температура на улице уже не такая высокая. Чтобы не перегружать сердце, нужно завершить тренировку, если начнет болеть голова или кружиться голова.

Правила тренировки от Аниты Луценко

Фитнес-тренер привела 5 ключевых советов, которые помогут правильно и эффективно заниматься спортом в жаркие дни дома.

Проветрите комнату

Перед тренировкой протрите пол, чтобы увлажнить воздух. Таким образом в комнате будет легче дышать.

Чаще пейте воду

Если во время тренировки вы обильно потеете, тогда воды нужно пить много. Если же мало, тогда несколько глотков будет достаточно.

Сделайте разминку

Перед тренировкой не забывайте о разминке. Для того, чтобы не было резких скачков давление – не спешите.

Заканчивайте тренировку стретчингом

Растяжка прекрасно расслабляет мышцы и восстанавливает дыхание и сердцебиение после нагрузки.

К слову, психологи рекомендуют несколько вечерних ритуалов для улучшения утреннего пробуждения. Как быстро просыпаться утром – читайте в нашем материале.

Примите контрастный душ

До и после тренировки примите контрастный душ. Он сможет взбодрить, придаст силы и вернет к жизни.