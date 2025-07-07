К тому же дышать в каменных джунглях не очень комфортно. Выходишь на небольшую прогулку, а кажется, что пробежал целый марафон, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.
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С большой вероятностью, при высокой температуре на улице, вы почувствуете тепловой стресс. Это процесс, когда тело не успевает охлаждаться и накапливается избыток тепла.
Как можно охладиться в жару
- Регулярное питье
Во время жары организм теряет воду очень быстро. Именно поэтому важно своевременно "компенсировать" это. Чтобы рассчитать количество воды, которую нужно выпить, учтите рост, вес и образ жизни.
Как нужно охлаждать пространство / Фото Pexels
Обратите внимание! Пить нужно именно обычную воду или чай без сахара.
- Правильное использование воды
Если у вас нет возможности сходить в душ, нанесите немного холодной воды на:
- виски;
- запястья.
Лайфхак! Чтобы охлаждающий эффект закрепился на дольше, добавьте в воду масло мяты или эвкалипта.
- Охлаждайте свое пространство
Речь идет не только об использовании вентиляторов и кондиционеров. Также нужно:
- закрывать окна и шторы в часы, когда наиболее жарко;
- выключать приборы, которые могут выделять тепло.
Обратите внимание! Также важно летом перейти на более натуральные ткани. В частности, лучше использовать хлопковую постель.
- Употребляйте легкую пищу
Важно летом употреблять пищу, наполненную водой. Речь идет о фруктах и овощах.
Что необходимо есть в жару / Фото Pexels
- Качественно спите
В жару важно высыпаться. Для этого необходимо:
- не использовать гаджеты перед сном;
- делать охлаждающую ванночку для ног (с использованием эфирных масел);
- использовать тонкую подушку для сна.