Дехто носить гель-лак місяць і більше. А хтось перероблює покриття раз у 1 – 1,5 тижня. Насправді обидва ці варіанти можуть бути шкідливими для нігтів, пише 24 Канал.
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Скільки можна носити гель на нігтях
Оптимальний час носки гелю на нігтях – 2-3 тижні. Якщо робити манікюр швидше, можна пошкодити нігтьову пластину через постійний агресивний вплив.
А от, якщо "переношувати" гель, стан нігтів так само погіршується. Річ у тім, що покриття "тисне" на пластину скраю і, через це, можуть виникати тріщини.
Коли треба знімати покриття з нігтів / Фото Unsplash
Як фактори впливають на стійкість гель-лаку:
- якість матеріалів;
- правильна підготовка нігтів до покриття;
- техніка нанесення гелю;
- стан нігтів.
Водночас варто пам'ятати, що все індивідуально. Є ознаки, які явно вказують на те, що вам потрібно зняти гель-лак позапланово:
- покриття відросло на 2-3 міліметри;
- ви побачили тріщину чи скол;
- покриття відшарувалось біля кутикули.
Чи можна носити гель-лак на нігтях місяць / Фото Unsplash
Зверніть увагу! Знімати покриття в домашніх умовах не варто. Краще звернутися до майстра і не займатися самодіяльністю. Адже ви ризикуєте пошкодити нігті.