Як довго насправді можна носити гель-лак на нігтях: відповідь вас шокує

Багато жінок обирають саме гель-лак у якості покриття для нігтів. Це і не дивно. Адже це дуже зручний та довговічний варіант.

Дехто носить гель-лак місяць і більше. А хтось перероблює покриття раз у 1 – 1,5 тижня. Насправді обидва ці варіанти можуть бути шкідливими для нігтів, пише 24 Канал.

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Скільки можна носити гель на нігтях

Оптимальний час носки гелю на нігтях – 2-3 тижні. Якщо робити манікюр швидше, можна пошкодити нігтьову пластину через постійний агресивний вплив.

А от, якщо "переношувати" гель, стан нігтів так само погіршується. Річ у тім, що покриття "тисне" на пластину скраю і, через це, можуть виникати тріщини.



Коли треба знімати покриття з нігтів / Фото Unsplash

Як фактори впливають на стійкість гель-лаку:

якість матеріалів;

правильна підготовка нігтів до покриття;

техніка нанесення гелю;

стан нігтів.

Водночас варто пам'ятати, що все індивідуально. Є ознаки, які явно вказують на те, що вам потрібно зняти гель-лак позапланово:

покриття відросло на 2-3 міліметри;

ви побачили тріщину чи скол;

покриття відшарувалось біля кутикули.



Чи можна носити гель-лак на нігтях місяць / Фото Unsplash

Зверніть увагу! Знімати покриття в домашніх умовах не варто. Краще звернутися до майстра і не займатися самодіяльністю. Адже ви ризикуєте пошкодити нігті.