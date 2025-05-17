Укр Рус
Lady Поради для Lady Як довго насправді можна носити гель-лак на нігтях: відповідь вас шокує
17 травня, 10:30
2

Як довго насправді можна носити гель-лак на нігтях: відповідь вас шокує

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Оптимальний час носки гель-лаку на нігтях 2-3 тижні, щоб уникнути пошкодження нігтьової пластини.
  • Знімати гель-лак краще у майстра, щоб не пошкодити ніготь.

Багато жінок обирають саме гель-лак у якості покриття для нігтів. Це і не дивно. Адже це дуже зручний та довговічний варіант.

Дехто носить гель-лак місяць і більше. А хтось перероблює покриття раз у 1 – 1,5 тижня. Насправді обидва ці варіанти можуть бути шкідливими для нігтів, пише 24 Канал.

Читайте також Найтрендовіший колір педикюру: не пропустіть хіт цього літа

Скільки можна носити гель на нігтях

Оптимальний час носки гелю на нігтях – 2-3 тижні. Якщо робити манікюр швидше, можна пошкодити нігтьову пластину через постійний агресивний вплив.

А от, якщо "переношувати" гель, стан нігтів так само погіршується. Річ у тім, що покриття "тисне" на пластину скраю і, через це, можуть виникати тріщини.


Коли треба знімати покриття з нігтів / Фото Unsplash

Як фактори впливають на стійкість гель-лаку:

  • якість матеріалів;
  • правильна підготовка нігтів до покриття;
  • техніка нанесення гелю;
  • стан нігтів.

Водночас варто пам'ятати, що все індивідуально. Є ознаки, які явно вказують на те, що вам потрібно зняти гель-лак позапланово:

  • покриття відросло на 2-3 міліметри;
  • ви побачили тріщину чи скол;
  • покриття відшарувалось біля кутикули.


Чи можна носити гель-лак на нігтях місяць / Фото Unsplash

Зверніть увагу! Знімати покриття в домашніх умовах не варто. Краще звернутися до майстра і не займатися самодіяльністю. Адже ви ризикуєте пошкодити нігті.