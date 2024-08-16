Щоденний ритуал для краси рук: що таке олійка для кутикули та як часто її наносити

Вигляд навіть найкращого манікюру можуть зіпсувати недоглянуті руки та потріскана кутикула. Саме тому правильний догляд за нігтями, зокрема використання олійки для кутикули, є важливим.

Що це за засіб, які переваги має олійка для кутикули та як її використовувати для доглянутих нігтів, розповідаємо далі.

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Що таке олійка для кутикули

Олія для кутикули, як правило, є комбінацією кількох олій та інших інгредієнтів, які наносяться безпосередньо на кутикулу.

Робиться це в основному з метою зволоження. Однак, якщо засіб регулярно наносити масажними рухами або кульковим аплікатором, це може також допомогти стимулювати приплив крові до пальців і таким чином сприяти здоровому росту нігтів.

Переваги олії для кутикули

Використання олії для кутикули має багато переваг, особливо взимку та за умови частого миття рук.

Підтримуючи завдяки олійці кутикулу зволоженою, ви забезпечуєте швидший ріст нігтів і здоров’я шкіри в цілому.

Кутикула може легко висихати через вплив холодної погоди та різних шкідливих продуктів, оскільки наші руки рідко захищені. Регулярно застосовуючи олію для кутикул, можна уникнути її висихання та розтріскування.

Як часто потрібно наносити олію для кутикули

Хоча певних обмежень тут немає, найкраще наносити олію для кутикули принаймні один або два рази на день, щоб підтримувати нігті доглянутими.

Достатньо використати лише кілька крапель та розтерти їх масажними рухами, роблячи застосування олійки частиною щоденної ранкової та вечірньої рутини.