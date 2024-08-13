Які осінні дизайни манікюрів будуть актуальними восени 2024 року, розповідаємо далі.

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Коричневий манікюр

Це відтінок нігтів, який стає актуальним щоосені, але цьогоріч є одна відмінність. Восени 2024 року на піку популярності буде саме шоколадно-коричневий колір.

Коричневий манікюр: дивіться фото

Скляні нігті

Такий легкий та мінімалістичний дизайн – це ще один топманікюр для осені. Ця тенденція є продовженням хромованих нігтів, але у цьому випадку дизайн є більш прозорим та глянцевим.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Скляні нігті: дивіться фото

Вишнева кола

Це ще один манікюр, популярність якого активно набирає обертів. Поєднання червоного та коричневого кольорів створює яскравий стиль, який ідеально пасує до осіннього настрою.

Вишнева кола: дивіться відео

Перламутрові нігті

Восени будуть актуальними подальші експерименти з хромованими нігтями. Особлива увага буде прикута до перламутрових нігтів, які нагадують глазуровані пончики.

Перламутрові нігті: дивіться фото

Металеві нігті

Цього сезону також відбудеться повернення до металіків.

Металеві нігті: дивіться відео

Сріблястий, коричневий і бронзовий – це відтінки, які вже підкорили тренди та стануть ще більш популярними восени.