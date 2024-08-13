Які осінні дизайни манікюрів будуть актуальними восени 2024 року, розповідаємо далі.
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Коричневий манікюр
Це відтінок нігтів, який стає актуальним щоосені, але цьогоріч є одна відмінність. Восени 2024 року на піку популярності буде саме шоколадно-коричневий колір.
Коричневий манікюр: дивіться фото
Скляні нігті
Такий легкий та мінімалістичний дизайн – це ще один топманікюр для осені. Ця тенденція є продовженням хромованих нігтів, але у цьому випадку дизайн є більш прозорим та глянцевим.
Скляні нігті: дивіться фото
Вишнева кола
Це ще один манікюр, популярність якого активно набирає обертів. Поєднання червоного та коричневого кольорів створює яскравий стиль, який ідеально пасує до осіннього настрою.
Вишнева кола: дивіться відео
Перламутрові нігті
Восени будуть актуальними подальші експерименти з хромованими нігтями. Особлива увага буде прикута до перламутрових нігтів, які нагадують глазуровані пончики.
Перламутрові нігті: дивіться фото
Металеві нігті
Цього сезону також відбудеться повернення до металіків.
Металеві нігті: дивіться відео
Сріблястий, коричневий і бронзовий – це відтінки, які вже підкорили тренди та стануть ще більш популярними восени.