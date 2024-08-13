Какие осенние дизайны маникюров будут актуальными осенью 2024 года, рассказываем далее.
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Коричневый маникюр
Это оттенок ногтей, который становится актуальным каждую осень, но в этом году есть одно отличие. Осенью 2024 года на пике популярности будет именно шоколадно-коричневый цвет.
Коричневый маникюр: смотрите фото
Стеклянные ногти
Такой легкий и минималистичный дизайн – это еще один топ-маникюр для осени. Эта тенденция является продолжением хромированных ногтей, но в этом случае дизайн является более прозрачным и глянцевым.
Вишневая кола
Это еще один маникюр, популярность которого активно набирает обороты. Сочетание красного и коричневого цветов создает яркий стиль, который идеально подходит к осеннему настроению.
Вишневая кола: смотрите видео
Перламутровые ногти
Осенью будут актуальными дальнейшие эксперименты с хромированными ногтями. Особое внимание будет приковано к перламутровым ногтям, которые напоминают глазированные пончики.
Перламутровые ногти: смотрите фото
Металлические ногти
В этом сезоне также произойдет возвращение к металликам.
Металлические ногти: смотрите видео
Серебристый, коричневый и бронзовый – это оттенки, которые уже покорили тренды и станут еще более популярными осенью.