Так, этим летом популярность получил так называемый "кокосовый" минималистичный маникюр. Что это за дизайн, рассказываем далее.
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Что такое "кокосовые" ногти
"Кокосовые" ногти – это маникюр, выполненный в кремово-коричневых оттенках. Этот цвет выглядит очень шикарно, и лучше всего то, что он может быть актуальным круглый год.
Кроме того, подобные оттенки прекрасно смотрятся в сочетании с любым тоном кожи, а также подходят к большинству вещей в гардеробе.
"Кокосовый" маникюр: смотрите фото
Как предполагают эксперты, это может быть один из самых модных оттенков сезона.
"Кокосовые" ногти: смотрите фото
Чтобы получить более насыщенный оттенок "кокосового молока", смешайте темно-коричневый лак для ногтей с белым для идеального молочного оттенка.
В любом случае такие ногти будут выглядеть изысканно и стильно.