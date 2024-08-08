Так, этим летом популярность получил так называемый "кокосовый" минималистичный маникюр. Что это за дизайн, рассказываем далее.

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Что такое "кокосовые" ногти

"Кокосовые" ногти – это маникюр, выполненный в кремово-коричневых оттенках. Этот цвет выглядит очень шикарно, и лучше всего то, что он может быть актуальным круглый год.

Кроме того, подобные оттенки прекрасно смотрятся в сочетании с любым тоном кожи, а также подходят к большинству вещей в гардеробе.

"Кокосовый" маникюр: смотрите фото

Как предполагают эксперты, это может быть один из самых модных оттенков сезона.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність. Мастера маникюра также отмечают, что есть много разных способов носить этот дизайн. Если вы предпочитаете прозрачное покрытие, просто нанесите один слой лака, чтобы натуральные ногти засияли.

"Кокосовые" ногти: смотрите фото

Чтобы получить более насыщенный оттенок "кокосового молока", смешайте темно-коричневый лак для ногтей с белым для идеального молочного оттенка.

В любом случае такие ногти будут выглядеть изысканно и стильно.