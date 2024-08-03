Какие простые идеи нейл-арта можно попробовать, чтобы маникюр выглядел шикарно, но не требовал особых умений, рассказываем далее.
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Точечки
Этот нейл-арт прекрасно подойдет тем, кто любит более минимальный маникюр. Просто сделайте точку из лака для ногтей другого от основы маникюра цвета и наслаждайтесь изысканным видом.
Как выглядит маникюр с точками: смотрите фото
Мазки краски
Насколько крут этот акварельный дизайн, настолько просто он делается. Чтобы повторить маникюр, возьмите несколько маленьких губок и нанесите на каждую из них лак разного цвета. Далее остается лишь сделать отпечатки на ногтях.
Сердечки
Милое красное сердце – идеальный акцент в маникюре. Хоть нарисовать его может казаться сложной задачей, на помощь придут наклейки для ногтей, которые позволят создать такой нейл-арт за считанные секунды.
Маникюр с сердечком: смотрите фото
Стразы
Это еще один способ сделать стильный нейл-арт без рисования. Все, что вам нужно, это несколько камушков для ногтей и прозрачное верхнее покрытие.
Блестящий маникюр: смотрите фото
Волны
Это может быть несколько более сложный дизайн, чем предыдущие, но для него нужно лишь немного практики.
Волнистый маникюр: смотрите фото
Кроме того, хорошая новость в том, что волны необязательно должны быть идеальными и симметричными. Возьмите тоненькую кисточку и экспериментируйте.