Які прості ідеї нейл-арту можна спробувати, щоб манікюр виглядав шикарно, але не потребував особливих вмінь, розповідаємо далі.
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Крапочки
Цей нейл-арт чудово підійде тим, хто любить більш мінімальний манікюр. Просто зробіть крапку з лаку для нігтів іншого від основи манікюру кольору та насолоджуйтесь вишуканим виглядом.
Як виглядає манікюр з крапками: дивіться фото
Мазки фарби
Наскільки крутий цей акварельний дизайн, настільки просто він робиться. Щоб повторити манікюр, візьміть кілька маленьких губок і нанесіть на кожну з них лак різного кольору. Далі лишається лише зробити відбитки на нігтях.
Акварельний манікюр: дивіться фото
Сердечка
Миле червоне серце – ідеальний акцент в манікюрі. Хоч намалювати його може здаватися складною задачею, на допомогу прийдуть наклейки для нігтів, які дозволять створити такий нейл-арт за лічені секунди.
Манікюр з сердечком: дивіться фото
Стрази
Це ще один спосіб зробити стильний нейл-арт без малювання. Усе, що вам потрібно, це кілька камінців для нігтів і прозоре верхнє покриття.
Блискучий манікюр: дивіться фото
Хвилі
Це може бути дещо складніший дизайн, ніж попередні, але для нього потрібно лише трохи практики.
Хвилястий манікюр: дивіться фото
Крім того, гарна новина в тому, що хвилі не обов'язково мають бути ідеальними та симетричними. Візьміть тоненький пензлик та експериментуйте.