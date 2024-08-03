Які прості ідеї нейл-арту можна спробувати, щоб манікюр виглядав шикарно, але не потребував особливих вмінь, розповідаємо далі.

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Крапочки

Цей нейл-арт чудово підійде тим, хто любить більш мінімальний манікюр. Просто зробіть крапку з лаку для нігтів іншого від основи манікюру кольору та насолоджуйтесь вишуканим виглядом.

Як виглядає манікюр з крапками: дивіться фото

Мазки фарби

Наскільки крутий цей акварельний дизайн, настільки просто він робиться. Щоб повторити манікюр, візьміть кілька маленьких губок і нанесіть на кожну з них лак різного кольору. Далі лишається лише зробити відбитки на нігтях.

Підкреслить власний стиль й водночас допоможе слідувати трендам білизна від українського бренду Anabel Arto. Незалежно від вашого уподобання – чи то класична елегантність, чи щось яскраве й акцентне – в асортименті знайдеться білизна для найвибагливіших. Серед великих колекцій кожна зможе знайти свій унікальний комплект, який даруватиме впевненість.

Акварельний манікюр: дивіться фото

Сердечка

Миле червоне серце – ідеальний акцент в манікюрі. Хоч намалювати його може здаватися складною задачею, на допомогу прийдуть наклейки для нігтів, які дозволять створити такий нейл-арт за лічені секунди.

Манікюр з сердечком: дивіться фото

Стрази

Це ще один спосіб зробити стильний нейл-арт без малювання. Усе, що вам потрібно, це кілька камінців для нігтів і прозоре верхнє покриття.

Блискучий манікюр: дивіться фото

Хвилі

Це може бути дещо складніший дизайн, ніж попередні, але для нього потрібно лише трохи практики.

Хвилястий манікюр: дивіться фото

Крім того, гарна новина в тому, що хвилі не обов'язково мають бути ідеальними та симетричними. Візьміть тоненький пензлик та експериментуйте.