Вони були в моді рік тому, а тепер знову повертаються з новим розмахом, пише 24 Канал. Утеплені пов’язки є альтернативою шапці, коли важливо не зіпсувати зачіску й мати гарний вигляд. Ця річ може бути будь-якою – хутряною, в’язаною, флісовою чи бавовняною.

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Пов’язка на голову повертається в моду

Варто зазначити, що пов’язка й справді виглядає красиво та модно в поєднанні з верхнім одягом. Вона личить до ефектних дублянок, розкішних шуб чи базових пуховиків. Її мінус полягає лише в тому, що вона не захистить від холоду в морозяну погоду, але якщо на вулиці буде достатньо хороша температура як для зими, то вона захистить вуха.

Пов’язка на голову – це швидше про модне довершення образу, ніж про захист, тому її варто використовувати не часто й для особливих випадків. Модниці найчастіше обирають для себе однотонні пов’язки в чорному чи білому кольорі. Особливо красиво цей аксесуар виглядає в поєднанні з лижним костюмом.

У певних випадках пов’язка відтворює естетику Old Money, бо виглядає в аутфітах дорого. Цього року в моду увійшли короткі шуби, які чудово виглядатимуть з широкою пов’язкою в поєднанні з черевиками челсі чи уггами.

Пов’язку на голові колись часто носили принцеса Діана та Керолін Бессетт-Кеннеді. Без неї не обходились образи Белли Хадід, Гейлі Бібер та багатьох інших трендсеттерок.



Пов'язка на голову – тренд зими / Фото Pinterest



Пов'язка на голову – тренд зими / Фото Pinterest



Пов'язка на голову – тренд зими / Фото Pinterest



Пов'язка на голову – тренд зими / Фото Pinterest



Пов'язка на голову – тренд зими / Фото Pinterest

Судячи з того, як ця річ стає модною залежно від сезону, можна сказати одне – це класика, яка витримала випробовування часом та завдяки своїй унікальності й практичності завжди буде залишатися популярною.

Одягайте її під гольфи, теплі светри, трикотажні штани, джинси, лосини, щоб створити по-справжньому красивий зимовий образ.