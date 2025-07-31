Якісне прання дозволить зберегти річ набагато довше у хорошому стані. Аби усе відбувалось правильно, потрібно дотримуватися інструкції.

Індивідуальні рекомендації відносно кожної речі можна знайти на ярлику. Там виробник зазначає не тільки правила прання, а ще й догляду, пише 24 Канал.

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Що таке позначки для прання на одязі?

Знаки для прання на одязі – це стандартизовані символи, які містяться на етикетках речей і дають інструкції щодо правильного догляду за одягом. Рекомендації стосуються різних аспектів, зокрема:

прання та відбілювання одягу;

правил сушіння;

можливості та особливостей прасування;

можливості та правил здійснення хімчистки.

Розпізнавальні знаки для прання допомагають уникнути пошкодження тканини, втрати кольору, деформації чи навіть усадки речей. Потрібно розуміти, що врахування позначок гарантує не тільки збереження зовнішнього вигляду одягу, а ще й подовжує термін його служби. До того ж дотримання цих рекомендацій сприяє ефективному використанню засобів для прання.



Які потрібно прати речі / Фото Pexels

Зверніть увагу! Усі умовні позначки для прання стандартизовані і мають однакове значення у різних виробників. Вказані символи розробляються за міжнародними стандартами, зокрема, зараз це ISO 3758:2012 (Textiles – Care labelling code using symbols). Завдяки цьому, гарантується їхня зрозумілість у будь-якій країні, незалежно від мови.

Основні групи позначок на одязі

Важливо звертати на кожну деталь, коли ви розшифровуєте значки прання на одязі. Адже всі вони мають вагоме значення.

Позначки прання: що означає тазик із водою

Позначки на одязі для прання у вигляді тазика з водою вказують на спосіб і максимально можливу температуру очищення речі:

Якщо зображено просто тазик – це означає, що дозволено машинне або ручне прання.

Цифра всередині тазика (наприклад, 30, 40, 60) – максимальна температура води, яка може використовуватись для прання.

Тазик з однією лінією під ним – делікатний режим прання.

Тазик із двома лініями під ним – особливо делікатний режим прання (він дбайливіший ніж делікатний, здійснюється при невеликій температурі і, як правило, відбувається без віджиму).

Тазик із рукою – ручне прання.

Зауважте! Інколи на етикетці модна побачити позначку у вигляді перекресленого тазика. Це означає, що стандартне прання для цієї речі не рекомендується (зазвичай такий одяг потрібно віддавати на професійне очищення в хімчистку).

Позначки сушіння

Найчастіше сушіння позначається звичайним квадратом:

Квадрат із колом усередині – означає, що сушіння в машинному режимі дозволено.

Одна крапка всередині кола, що вписане у квадрат – має використовуватись низька температура сушіння.

Дві крапки – можна використовувати середню температуру сушіння.

Перекреслений квадрат із колом – не можна сушити в сушильній машинці.

Квадрат із лініями – потрібно використовувати природне сушіння (зокрема, на мотузці, у горизонтальному положенні);

Порожній квадрат – річ можна сушити будь-яким способом.

Важливо! Інколи виробник уточнює, яким саме чином потрібно сушити цю річ. Наприклад, на вішалці або в якомусь особливому положенні.

Позначки прасування

Позначки на речах для прання, які нагадують праску, інформують про допустиму температуру прасування:

Одна крапка на прасці – для прасування має бути виставлена низька температура – до 110°C – найчастіше така температура використовується для синтетики.

Дві крапки – середня температура прасування – до 150°C – підходить для вовни та змішаних тканин.

Три крапки – може використовуватись висока температура – до 200°C – потрібно використовувати для бавовни й льону.

Перекреслена праска – означає, що прасування заборонене.

Зверніть увагу! Аби річ мала акуратний вигляд, її можна "випрасувати" водою, для цього потрібно просто побризкати одяг та розгладити його рукою. Також можна скористатись відпарювачем. Водночас, зауважимо, що з парою потрібно поводитись обережно. Не варто намагатися таким чином "вирівняти" делікатні тканини, адже вони можуть легко пропалитися.

Позначки відбілювання

Не всі речі можна відбілювати. До того ж потрібно з особливою увагою підходити до засобів, які використовуються для цього процесу.

Трикутник позначає можливість відбілювання:

Порожній трикутник позначає, що при пранні дозволяється використання будь-яких відбілювачів.

Трикутник із двома косими лініями – дозволено лише кисневе відбілювання (тобто, засобами без хлору).

Перекреслений трикутник – будь-яке відбілювання заборонене.

Зауважте! Відбілювати одяг можна не повністю, а лише частково, щоб вивести пляму. Аби річ на довше зберігала свій вигляд, потрібно цей процес проводити вручну. Просто заперіть пляму, яку необхідно відбілити, залиште на деякий час і потім добре прополощіть. Оскільки відбілювач може бути доволі агресивним, використовуйте рукавчики в процесі ручного прання.

Позначки хімічної чистки

Коло означає хімчистку. Потрібно звертати увагу на літери, які визначають особливості здійснення цієї процедури:

Коло з літерами (P, F) – дозволена професійна хімчистка з певними розчинниками.

Коло з літерою A – дозволена будь-яка хімчистка.



Чому річ може вицвітати при пранні / Фото Pexels

Якщо на речах є позначка "перекреслене коло", це означає, що хімчистка – заборонена.

Важливо! Звертайтесь лише у перевірену хімчистку, аби очищенням вашої речі займалися справжні професіонали. Адже існує високий ризик псування одягу.

Часті помилки при читанні позначок та як їх уникнути

Багато людей помилково ігнорують етикетки або сприймають значки для прання інтуїтивно, не розуміючи їхнього точного значення. Найпоширеніші помилки:

Нехтування обмеженнями правильної температури прання , що призводить до усадки одягу, втрати кольору або пошкодження тканини.

, що призводить до усадки одягу, втрати кольору або пошкодження тканини. Сушіння речей у машинці, коли це заборонено. Через це річ може деформуватися та навіть втратити форму.

Через це річ може деформуватися та навіть втратити форму. Використання праски при високій температурі на делікатних тканинах. У результаті цього тканина може просто розплавитись. Є речі, які прасувати взагалі заборонено.

на делікатних тканинах. У результаті цього тканина може просто розплавитись. Є речі, які прасувати взагалі заборонено. Використання відбілювача для тканин, які до цього не адаптовані. Адже це спричиняє втрату кольору чи руйнування волокон тканини.

Адже це спричиняє втрату кольору чи руйнування волокон тканини. Ігнорування текстової частини у позначках. Інколи виробник додатково текстово вказує якісь обмеження. Обов'язково ознайомлюйтесь з усіма попередженнями та дотримуйтесь їх.

Аби уникнути цих помилок потрібно:

Ознайомитись із позначками, з'ясуйте, який догляд підходить для вашої речі. Зберігати етикетки виробів після того, як їх відрізали. Також ви можете зробити фото, щоб не складувати зайве. Якщо маєте сумніви, періть річ вручну або на делікатному режимі. Перед прасуванням проведіть "тест" матеріалу. Якщо такої можливості немає, прасуйте через додаткову тканину.

Сушити також потрібно обережно. Якщо ви сумніваєтесь, повісьте річ на вішак і дайте їй висохнути природним чином. Є метод делікатної сушки, який дозволить висушити будь-яку річ і точно не пошкодити її:

розстеліть рушник на горизонтальній поверхні;

зверху акуратно розкладіть річ, яку потрібно висушити;

періодично замінюйте рушник на сухий.

таким чином ваш одяг висохне і не втратить свій вигляд.

Потрібно знати! Завжди ознайомлюйтесь з інструкцією для використання обраного вами прального засобу. До прикладу, кисневий порошок починає діяти лише при температурі не менш як 50 градусів. Також важливо правильно додавати пральні засоби. Деякі порошки, наприклад, потрібно засипати саме в барабан пралки. Будьте уважні і при використанні кондиціонера, адже він може негативно вплинути на тканину, зокрема, залишити липкі сліди.