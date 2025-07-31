Индивидуальные рекомендации относительно каждой вещи можно найти на ярлыке. Там производитель отмечает не только правила стирки, но и ухода, пишет 24 Канал.

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Что такое отметки для стирки на одежде?

Знаки для стирки на одежде – это стандартизированные символы, которые содержатся на этикетках вещей и дают инструкции по правильному уходу за одеждой. Рекомендации касаются различных аспектов, в частности:

стирки и отбеливания одежды;

правил сушки;

возможности и особенностей глажки;

возможности и правил осуществления химчистки.

Опознавательные знаки для стирки помогают избежать повреждения ткани, потери цвета, деформации или даже усадки вещей. Нужно понимать, что учет отметок гарантирует не только сохранение внешнего вида одежды, но и продлевает срок ее службы. К тому же соблюдение этих рекомендаций способствует эффективному использованию средств для стирки.



Какие нужно стирать вещи / Фото Pexels

Обратите внимание! Все условные обозначения для стирки стандартизированы и имеют одинаковое значение у разных производителей. Указанные символы разрабатываются по международным стандартам, в частности, сейчас это ISO 3758:2012 (Textiles – Care labelling code using symbols). Благодаря этому, гарантируется их понятность в любой стране, независимо от языка.

Основные группы обозначений на одежде

Важно обращать на каждую деталь, когда вы расшифровываете значки стирки на одежде. Ведь все они имеют весомое значение.

Пометки стирки: что означает тазик с водой

Пометки на одежде для стирки в виде тазика с водой указывают на способ и максимально возможную температуру очистки вещи:

Если изображен просто тазик – это означает, что разрешена машинная или ручная стирка.

Цифра внутри тазика (например, 30, 40, 60) – максимальная температура воды, которая может использоваться для стирки.

Тазик с одной линией под ним – деликатный режим стирки.

Тазик с двумя линиями под ним – особо деликатный режим стирки (он более бережный чем деликатный, осуществляется при небольшой температуре и, как правило, происходит без отжима).

Тазик с рукой – ручная стирка.

Заметьте! Иногда на этикетке можно увидеть отметку в виде перечеркнутого тазика. Это означает, что стандартная стирка для этой вещи не рекомендуется (обычно такую одежду нужно отдавать на профессиональную очистку в химчистку).

Пометки сушки

Чаще всего сушка обозначается обычным квадратом:

Квадрат с кругом внутри – означает, что сушка в машинном режиме разрешена.

Одна точка внутри круга, что вписан в квадрат – должна использоваться низкая температура сушки.

Две точки – можно использовать среднюю температуру сушки.

Перечеркнутый квадрат с кругом – нельзя сушить в сушильной машинке.

Квадрат с линиями – нужно использовать естественную сушку (в частности, на веревке, в горизонтальном положении);

Пустой квадрат – вещь можно сушить любым способом.

Важно! Иногда производитель уточняет, каким именно образом нужно сушить эту вещь. Например, на вешалке или в каком-то особом положении.

Пометки глажки

Отметки на вещах для стирки, которые напоминают утюг, информируют о допустимой температуре глажки:

Одна точка на утюге – для глажки должна быть выставлена низкая температура – до 110°C – чаще всего такая температура используется для синтетики.

Две точки – средняя температура глажки – до 150°C – подходит для шерсти и смешанных тканей.

Три точки – может использоваться высокая температура – до 200°C – нужно использовать для хлопка и льна.

Перечеркнутый утюг – означает, что глажка запрещена.

Обратите внимание! Чтобы вещь имела аккуратный вид, ее можно "выгладить" водой, для этого нужно просто побрызгать одежду и разгладить ее рукой. Также можно воспользоваться отпаривателем. В то же время, заметим, что с паром нужно обращаться осторожно. Не стоит пытаться таким образом "выровнять" деликатные ткани, ведь они могут легко прожечься.

Пометки отбеливания

Не все вещи можно отбеливать. К тому же нужно с особым вниманием подходить к средствам, которые используются для этого процесса.

Треугольник обозначает возможность отбеливания:

Пустой треугольник обозначает, что при стирке разрешается использование любых отбеливателей.

Треугольник с двумя косыми линиями – разрешено только кислородное отбеливание (то есть, средствами без хлора).

Перечеркнутый треугольник – любое отбеливание запрещено.

Обратите внимание! Отбеливать одежду можно не полностью, а лишь частично, чтобы вывести пятно. Дабы вещь дольше сохраняла свой вид, нужно этот процесс проводить вручную. Просто застирайте пятно, которое необходимо отбелить, оставьте на некоторое время и затем хорошо прополощите. Поскольку отбеливатель может быть довольно агрессивным, используйте рукавчики в процессе ручной стирки.

Отметки химической чистки

Круг означает химчистку. Нужно обращать внимание на буквы, которые определяют особенности осуществления этой процедуры:

Круг с буквами (P, F) – разрешена профессиональная химчистка с определенными растворителями.

Круг с буквой A – разрешена любая химчистка.



Почему вещь может выцветать при стирке / Фото Pexels

Если на вещах есть пометка "перечеркнутый круг", это означает, что химчистка – запрещена.

Важно! Обращайтесь только в проверенную химчистку, чтобы очисткой вашей вещи занимались настоящие профессионалы. Ведь существует высокий риск порчи одежды.

Частые ошибки при чтении отметок и как их избежать

Многие люди ошибочно игнорируют этикетки или воспринимают значки для стирки интуитивно, не понимая их точного значения. Самые распространенные ошибки:

Пренебрежение ограничениями правильной температуры стирки , что приводит к усадке одежды, потере цвета или повреждению ткани.

, что приводит к усадке одежды, потере цвета или повреждению ткани. Сушка вещей в машинке, когда это запрещено. Из-за этого вещь может деформироваться и даже потерять форму.

Из-за этого вещь может деформироваться и даже потерять форму. Использование утюга при высокой температуре на деликатных тканях. В результате этого ткань может просто расплавиться. Есть вещи, которые гладить вообще запрещено.

на деликатных тканях. В результате этого ткань может просто расплавиться. Есть вещи, которые гладить вообще запрещено. Использование отбеливателя для тканей, которые к этому не адаптированы. Ведь это приводит к потере цвета или разрушению волокон ткани.

Ведь это приводит к потере цвета или разрушению волокон ткани. Игнорирование текстовой части в обозначениях. Иногда производитель дополнительно текстово указывает какие-то ограничения. Обязательно ознакомьтесь со всеми предупреждениями и следуйте им.

Чтобы избежать этих ошибок, нужно:

Ознакомиться с пометками, выясните, какой уход подходит для вашей вещи. Хранить этикетки изделий после того, как их отрезали. Также вы можете сделать фото, чтобы не складировать лишнее. Если сомневаетесь, стирайте вещь вручную или на деликатном режиме. Перед глажкой проведите "тест" материала. Если такой возможности нет, гладьте через дополнительную ткань.

Сушить также нужно осторожно. Если вы сомневаетесь, повесьте вещь на вешалку и дайте ей высохнуть естественным образом. Есть метод деликатной сушки, который позволит высушить любую вещь и точно не повредить ее:

расстелите полотенце на горизонтальной поверхности;

сверху аккуратно разложите вещь, которую нужно высушить;

периодически заменяйте полотенце на сухое.

таким образом, ваша одежда высохнет и не потеряет свой вид.

Нужно знать! Всегда "знакомьтесь" с инструкцией для использования выбранного вами стирального средства. К примеру, кислородный порошок начинает действовать только при температуре не менее 50 градусов. Также важно правильно добавлять стиральные средства. Некоторые порошки, например, нужно засыпать именно в барабан стиралки. Будьте внимательны и при использовании кондиционера, ведь он может негативно повлиять на ткань, в частности, оставить липкие следы.