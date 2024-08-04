Випливла правда про абьюз на найвідомішій фермі у США: блогерка назвала це атакою на її сім'ю

Блогерка-мільйонниця Ханна Нілман охоче показує своє затишне життя на фермі в Юті. Вона живе там разом із чоловіком Деніелем та вісьмома їхніми дітьми.

Ханна часто ділиться відео, в яких детально розповідає, як вона виховує дітей, самостійно навчає їх вдома та доглядає за фермою. Все це американка робить з посмішкою на обличчі.

До теми Неінстаграмна картинка: соцмережі вражені справжнім життям "балерини на фермі" Ханни Нілман

Життя Ханни викликало обурення в мережі

Нещодавно Ханна дала інтерв'ю виданню The Times. Воно викликало низку обговорень в мережі. Зокрема, про те, що чоловік американки – абьюзер.

Блогерка вирішила відповісти хейтерам, знявши нове відео. Вона зазначила, що вважала інтерв'ю вдалим, поки не побачила готову статтю і подальшу "атаку" на її сім'ю і чоловіка.

За словами Ханни, це перше інтерв'ю, яке вплинуло на неї несподіваним чином. На відео, де американка одягається і готується до дня у фермерському будинку, можна почути її голос за кадром, який пояснює, що, на її думку, в інтерв'ю зробили неправильно.

Дивіться відео Ханни Нілман:

"Ми думали, що інтерв'ю пройшло дуже добре, дуже схоже на десятки інтерв'ю, які ми давали за останній час. Однак ми були вражені, коли побачили надруковану статтю, яка шокувала нас і шокувала світ, стала атакою на нашу сім'ю і мій шлюб, зображуючи мене пригнобленою, а мого чоловіка – винуватцем", – наголосила Ханна.

Вона додала, що ця картина – дуже далека від правди. За словами Ханни, вона разом із чоловіком опікується своїми дітьми та будинком. Також родина не планує зупинятися, тому, ймовірно, на світ з'явиться ще одне маля.

Проте деякі користувачі в коментарях до відео, здається, досі залишаються скептично налаштованими щодо сім'ї, попри те, що говорить Ханна. Вони припускають, що слова були написані Даніелем, щоб блогерка їх просто прочитала.

Багато хто почав стежити за акаунтом ballerinafarm у тіктоці після вірусного відео, на якому Ханна отримала фартух для яєць на день народження замість очікуваної поїздки до Греції. Користувачі мережі припускають, що блогерка відмовилася від мрії стати танцівницею, щоб бути "традиційною дружиною". І, попри відповідь Ханни на інтерв'ю, такі припущення досі залишилися.