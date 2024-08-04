Ханна часто делится видео, в которых подробно рассказывает, как она воспитывает детей, самостоятельно обучает их дома и ухаживает за фермой. Все это американка делает с улыбкой на лице.

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Жизнь Ханны вызвала возмущение в сети

Недавно Ханна дала интервью изданию The Times. Оно вызвало ряд обсуждений в сети. В частности, о том, что муж американки – абьюзер.

Блогерша решила ответить хейтерам, сняв новое видео. Она отметила, что считала интервью удачным, пока не увидела готовую статью и дальнейшую "атаку" на ее семью и мужа.

По словам Ханны, это первое интервью, которое повлияло на нее неожиданным образом. На видео, где американка одевается и готовится ко дню в фермерском доме, можно услышать ее голос за кадром, который объясняет, что, по ее мнению, в интервью сделали неправильно.

Смотрите видео Ханны Нилман:

"Мы думали, что интервью прошло очень хорошо, очень похоже на десятки интервью, которые мы давали за последнее время. Однако мы были поражены, когда увидели напечатанную статью, которая шокировала нас и шокировала мир, стала атакой на нашу семью и мой брак, изображая меня угнетенной, а моего мужа – виновником", – подчеркнула Ханна.

Она добавила, что эта картина – очень далека от правды. По словам Ханны, она вместе с мужем занимается своими детьми и домом. Также семья не планирует останавливаться, потому, вероятно, на свет появится еще один малыш.

Однако некоторые пользователи в комментариях к видео, кажется, до сих пор остаются скептически настроенными относительно семьи, несмотря на то, что говорит Ханна. Они предполагают, что слова были написаны Даниэлем, чтобы блогерша их просто прочитала.

Многие начали следить за аккаунтом ballerinafarm в тиктоке после вирусного видео, на котором Ханна получила фартук для яиц на день рождения вместо ожидаемой поездки в Грецию. Пользователи сети предполагают, что блогерша отказалась от мечты стать танцовщицей, чтобы быть "традиционной женой". И, несмотря на ответ Ханны на интервью, такие предположения до сих пор остались.