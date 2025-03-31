Зокрема, деякі з цих звичок можуть негативно вплинути на наше здоров'я. І навіть – спричинити переїдання, пише 24 Канал з посиланням на МОЗ.

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Гарячі супи покращують травлення і мають бути в щоденному меню

В реальності ж, наукові дані, які б доводили, що супи позитивно впливають на травлення і обов'язкові для щоденного вживання наразі відсутні. Тобто, прямої кореляції між захворюваннями шлунково-кишкового тракту і присутністю цієї страви в раціоні немає.



Чи впливає суп на травлення / Фото Pexels

Саме тому не варто дотримуватись концепції: суп, а потім щось смачненьке. Потрібно складати меню з урахуванням способу життя, цілями та особистими побажаннями.

Зверніть увагу! Варто зауважити, що супи доволі корисні саме завдяки наявності великої кількості овочів.

Їжу не можна запивати

Потрібно розуміти, що шлункова секреція адаптується до їжі, яку ми споживаємо. Тому запивання аж ніяк негативно не впливає на травлення.

Також варто враховувати, що пиття під час їжі може сприяти швидшому насиченню. Тобто, кількість калорій, яку ви будете споживати, зменшиться. Відповідно, ваше схуднення буде відбуватися набагато швидше.

Зауважте! Потрібно вживати "правильну" рідину при схудненні. Вода, наприклад, не має калорій, чай без цукру – лише декілька калорій на чашку. А от кава з молоком чи сік, навпаки. Вживання одного стакану цієї рідини по калорійності може прирівнюватись до повноцінної страви.

Харчуватися потрібно часто і потроху

Насправді ж, такий формат харчування підходить далеко не всім. Наприклад, він протипоказаний при синдромі подразненого кишківника.



Чим небезпечне дробне харчування / Фото Pexels

До того ж "дробне харчування" не виключає споживання надмірної кількості їжі. Набагато ефективніше їсти інтуїтивно – коли виникає голод.