2025 – рік Зеленої Змії: одягніть одну прикрасу, яка стане вашим талісманом на 12 місяців

Вже за 8 днів ми будемо святкувати Новий 2025 рік, тому до цього часу треба ретельно придумати свій образ – від вибору сукні до зачіски, макіяжу та аксесуарів. Є один елемент, який зможе задобрити покровительку року. А це означає, що у ваше життя увірветься благополуччя, щастя та любов.

За китайським календарем, 2025 рік пройде під покровою Зеленої Дерев’яної Змії, пише 24 Канал. За східною традицією, кожен рік отримує певний тваринний символ, який повторюється кожних 12 років.

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Новий рік 2025 – Зеленої Змії

Астрологи кажуть, що прийдешній рік відкриє можливості для починань в різних сферах діяльності. У 2025 році більшість зможуть зробити вагомий крок для свого майбутнього. Усі будуть заручені підтримкою друзів та близьких та відчуватимуть міцне плече Всесвіту.

Змія є однією з найзагадковіших істот китайського зодіаку та асоціюється з мудрістю. Змії розсудливі та здатні отримати користь з будь-якої ситуації. Вони завжди керуються власною думкою та не визнають авторитетів. Астрологи вірять в те, що покровительку року треба задобрити.

Новий рік радять зустрічати в зелених, коричневих кольорах, які притаманні тотемній тварині. Окрім того, щоб справді залучити у своє життя щось хороше в новому році, варто одягнути на святкування один елемент, який стане вашим магнітом для притягання найкращих подій.

Який аксесуар одягнути на Новий рік 2025

Одягніть в новорічну ніч сережки, кулон чи перстень зі змією. Часто модниці носять ці прикраси без прив’язки до часу, тому придбати їх можна буде у будь-яких магазинах з прикрасами. Одягайте срібні чи золоті аксесуари та продовжуйте їх носити після святкування впродовж всього року. Фігурки із символом року стануть талісманом.

Покровителька року точно буде вдячна за таку увагу, тож сприятиме тому, аби власниці щастило у 2025 році. Окрім мінімалістичних прикрас, можна звернути увагу й на ошатні кольє у вигляді змії, яка огортається навколо шиї. Така річ ідеально доповнить сукні-бюстьє та корсети.



Аксесуари у вигляді змії привернуть удачу / Фото Pinterest



Прикраси у вигляді змії привернуть удачу / Фото Pinterest



Аксесуари у вигляді змії привернуть удачу / Фото Pinterest



Прикраси у вигляді змії привернуть удачу / Фото Pinterest



Аксесуари у вигляді змії привернуть удачу / Фото Pinterest

Щоб притягнути ще більше успіху в Новому році, можна одягнути дерев’яні прикраси або аксесуари зеленого кольору. Це можуть бути пояси на платті чи ефектні силянки із зеленого бісеру.