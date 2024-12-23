По китайскому календарю, 2025 год пройдет под покровом Зеленой Деревянной Змеи, пишет 24 Канал. По восточной традиции, каждый год получает определенный животный символ, который повторяется каждые 12 лет.

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Новый год 2025 – Зеленой Змеи

Астрологи говорят, что грядущий год откроет возможности для начинаний в разных сферах деятельности. В 2025 году большинство смогут сделать весомый шаг для своего будущего. Все будут заручены поддержкой друзей и близких и чувствовать крепкое плечо Вселенной.

Змея является одним из самых загадочных существ китайского зодиака и ассоциируется с мудростью. Змеи благоразумны и способны извлечь пользу из любой ситуации. Они всегда руководствуются собственным мнением и не признают авторитетов. Астрологи верят в то, что покровительницу года надо задобрить.

Новый год советуют встречать в зеленых, коричневых цветах, которые присущи тотемному животному. Кроме того, чтобы действительно привлечь в свою жизнь что-то хорошее в новом году, стоит одеть на празднование один элемент, который станет вашим магнитом для притяжения лучших событий.

Какой аксессуар одеть на Новый год 2025

Наденьте в новогоднюю ночь серьги, кулон или кольцо со змеей. Часто модницы носят эти украшения без привязки ко времени, поэтому приобрести их можно будет в любых магазинах с украшениями. Надевайте серебряные или золотые аксессуары и продолжайте их носить после празднования в течение всего года. Фигурки с символом года станут талисманом.

Покровительница года точно будет благодарна за такое внимание, поэтому будет способствовать тому, чтобы владелице везло в 2025 году. Кроме минималистичных украшений, можно обратить внимание и на нарядные колье в виде змеи, которая окутывается вокруг шеи. Такая вещь идеально дополнит платья-бюстье и корсеты.



Аксессуары в виде змеи привлекут удачу / Фото Pinterest



Украшения в виде змеи привлекут удачу / Фото Pinterest



Аксессуары в виде змеи привлекут удачу / Фото Pinterest



Украшения в виде змеи привлекут удачу / Фото Pinterest



Аксессуары в виде змеи привлекут удачу / Фото Pinterest

Чтобы привлечь еще больше успеха в Новом году, можно одеть деревянные украшения или аксессуары зеленого цвета. Это могут быть пояса на платье или эффектные силянки из зеленого бисера.