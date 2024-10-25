Сукня помсти принцеси Діани – історія найвідомішого виходу, який став скандальним

Одного разу принцеса Уельська з’явилася на світській події в чорній короткій сукні з відкритими плечима й зоною декольте. Її вихід всіх просто вразив, втім одягнула вона таке плаття не просто так. Ця сукня увійшла в історію як найскандальніше вбрання.

Принцеса Діана є однією з найвідоміших модних ікон XX століття, пише Lady 24. Кожен її образ був унікальним та особливим, але жоден з них не мав такої скандальної слави, як її знаменита "сукня помсти".

Зверніть увагу Принцеса Діана вважала весільну зачіску "катастрофою": що з нею було не так

Що відомо про "сукню помсти" принцеси Діани

Такими словами охрестили вихід Леді Ді її шанувальники, в якому вона прийшла на вечірку, яку влаштував глянець Vanity Fair у червні 1994 року.

Чорна сукня принцеси Діани в списку всіх її виходів посідає особливе місце. Вишукане та елегантне плаття стало особливим сигналом для світу, оскільки напередодні принц Чарльз розповів пресі про свій роман з Камілою Паккер-Боулз та нещасливий шлюб з принцесою Діаною.

Стосунки подружжя постійно піддавалося обговоренню у пресі. Було помітно, що вони ніколи не кохали одне одного, пара сварилася та постійно проводила час окремо. І хоч принцеса Діана хоч трохи вдавала на публіці люблячу дружину, то принц Чарльз ніколи не приховував свій роман з Камілою Паккер-Боулз.

Відважна ще на той час представниця родини монархів вирішила продемонструвати свій характер, тож такою появою не лише втерла носа королівським дрес-кодам, але й негласно показала, що зможе далі рухатися сама. Тоді принцеса Діана остаточно "зацементувала" свій статус модної ікони.

Принцеса Діана вийшла у світ в мстивій сукні від грецької дизайнерки Крістіни Стамболіан. Цікавим фактом виявилося й те, що плаття чекало свого часу в гардеробі принцеси Діани аж три роки. Діана рідко одягала чорний колір, втім у той день вона мала просто фантастичний вигляд.

Коротка оксамитова сукня зі спущеними плечима, відкритою спиною й декольте мала дивовижний ефект в поєднанні з чорними колготками, туфлями на підборах та коштовним кількаярусним кольє з перлин та масивним кулоном. Цікавою родзинкою плаття був легкий шифоновий хвіст, який тягнувся від талії.



Бездоганний вихід принцеси Діани / Фото Getty Images

Що цікаво, після виходу інтерв’ю принца Чарльза, подружжя вже не жило 2 роки разом, однак офіційна заява чоловіка про спілкування з Камілою її дуже зачепила. Вже наступного дня після її виходу у світ, всі заголовки світових видань рясніли ім’ям принцеси Діани.

Через 3 роки після феєричного виходу принцеси, сукню виставили на аукціон з іншим вбранням Діани. Принцеса збирала гроші для фонду, який надавав допомогу людям із раком та СНІДом. Лот був проданий за 65 тисяч доларів.