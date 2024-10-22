У день, коли Леді Ді прямувала до вівтаря, щоб вийти заміж за принца Чарльза в соборі Святого Павла, усі погляди були прикуті до її культової весільної сукні з шовкової тафти та її довжелезного шлейфу, пише In Style.

Читайте також У моду входять улюблені туфлі принцеси Діани: в чому їхня особливість

Виявляється, принцеса була в день весілля дуже невдоволена своєю зачіскою, тож факт про те, що всі будуть дивитися на її сукню й фату, її хоч трохи втішав. Перукар принцеси Діани Річард Далтон розповів, що дружина Чарльза шкодувала про вигляд свого волосся та назвала свою зачіску "катастрофою".

У день весілля він не створював зачіски для принцеси, оскільки його місце зайняв інший колега. Після ж весілля Діана розповіла Річарду, що була дуже засмучена через свою укладку.

Діана сказала мені, що хотіла б зробити весілля ще раз, щоб зробити "правильну зачіску",

– розповів Далтон для People.

Принцеса Діана носила коротке волосся, тож в день весілля перукар лише розчесав його та вклав у легкі хвильки. Саме така укладка зовсім не сподобалася дружині принца Чарльза.



Принцесі Діані не подобалась її зачіска / Фото Getty Images

Втім перекур розповів й про приємні моменти в роботі з принцесою Діаною. За його словами, він любив працювати з її волоссям, а його найяскравішим спогадом є затягнуте волосся у шиньйон з квітами орхідеї заколеними з одного боку. Цю зачіску перукар зробив для принцеси, коли вона перебувала у Таїланді.

"Я буквально цілий день ходив навколо готелю, вищипуючи орхідеї з квіткових композицій, щоб використовувати їх як аксесуари у волоссі Діани, щоб пасувати до її сукні", – розповів Річард Далтон.

Втім не лише із зачіскою принцеса Діана мала проблеми. Виявляється, за лічені дні до весілля Леді Ді дуже сильно схудла, тому в останню мить довелося перешивати весільну сукню. Втім плаття створили відповідно до побажань нареченої. Над сукнею працювали валлійські дизайнери Девід та Елізабет Емануель.

Весільне плаття принцеси Діани мало ще одну особливість. На щастя у шлюбі в сукню Діани вшили талісман. Мовиться про брелок-підкову з 18-каратного золота, посипаний білими діамантами.