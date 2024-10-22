В день, когда Леди Ди направлялась к алтарю, чтобы выйти замуж за принца Чарльза в соборе Святого Павла, все взгляды были прикованы к ее культовому свадебному платью из шелковой тафты и ее длиннющему шлейфу, пишет In Style.

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Оказывается, принцесса была в день свадьбы очень недовольна своей прической, поэтому факт о том, что все будут смотреть на ее платье и фату, ее хоть немного утешал. Парикмахер принцессы Дианы Ричард Далтон рассказал, что жена Чарльза жалела о виде своих волос и назвала свою прическу "катастрофой".

В день свадьбы он не создавал прически для принцессы, поскольку его место занял другой коллега. После же свадьбы Диана рассказала Ричарду, что была очень расстроена из-за своей укладки.

Диана сказала мне, что хотела бы сделать свадьбу еще раз, чтобы сделать "правильную прическу",

– рассказал Далтон для People.

Принцесса Диана носила короткие волосы, поэтому в день свадьбы парикмахер только расчесал их и уложил в легкие волны. Именно такая укладка совсем не понравилась жене принца Чарльза.



Принцессе Диане не нравилась ее прическа / Фото Getty Images

Впрочем перекур рассказал и о приятных моментах в работе с принцессой Дианой. По его словам, он любил работать с ее волосами, а его самым ярким воспоминанием являются затянутые волосы в шиньон с цветами орхидеи заколотыми с одной стороны. Эту прическу парикмахер сделал для принцессы, когда она находилась в Таиланде.

"Я буквально целый день ходил вокруг отеля, выщипывая орхидеи из цветочных композиций, чтобы использовать их как аксессуары в волосах Дианы, чтобы подходить к ее платью", – рассказал Ричард Далтон.

Впрочем не только с прической принцесса Диана имела проблемы. Оказывается, за считанные дни до свадьбы Леди Ди очень сильно похудела, поэтому в последний момент пришлось перешивать свадебное платье. Впрочем платье создали в соответствии с пожеланиями невесты. Над платьем работали валлийские дизайнеры Дэвид и Элизабет Эмануэль.

Свадебное платье принцессы Дианы имело еще одну особенность. На счастье в браке в платье Дианы вшили талисман. Речь идет о брелке-подкове из 18-каратного золота, усыпанном белыми бриллиантами.