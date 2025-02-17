Підбірка привітань для сестри з Днем народження

Сестра – це найкраща подруга від народження. Хай там, що було між вами у дитинстві, в дорослому віці усе це забувається.

Часто емоції переповнюють настільки, що підібрати слова, аби висловити усю свою любов – важко. Готові варіанти привітань допоможуть вам розповісти про свої почуття і привітати найближчу людину зі святом, пише 24 Канал.

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10 варіантів привітань для сестри з Днем народження

Моя золота сестричко! Вітаю тебе з твоїм чудовим Днем народження! Бажаю, щоб у твоєму житті було більше щасливих моментів, посмішок і приємних несподіванок. Ти заслужуєш тільки найкраще, адже ти – справжня принцеса. Нехай всі труднощі та негоди залишаються позаду, а попереду буде лише сонячний шлях, сповнений удачі, здоров’я та тепла. Бажаю тобі здійснення всіх твоїх мрій, а найголовніше – щоб ти завжди відчувала підтримку близьких людей.

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Як привітати сестру зі святом / Фото Pinterest

Сестричко, ти – моя найбільша цінність! Бажаю тобі здоров'я, удачі й стільки радості, скільки може вмістити твоє велике серце!

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Дорога моя сестричко, з Днем народження! Нехай цей день принесе тобі безліч приємних сюрпризів і чудових емоцій! Бажаю, щоб твоє життя було сповнене яскравих моментів, повних щастя і удачі. Нехай серце твоє буде наповнене любов’ю, а душа – гармонією. Ти – справжня зірка, і я бажаю тобі сяяти ще яскравіше!

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Сестричко, з Днем народження! Нехай кожен день твого життя буде як свято, наповнений радісними моментами і чудовими людьми поруч.

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Моя найкраща сестричко! Вітаю тебе з чудовим святом! Ти – це моє щастя, підтримка, і я безмежно вдячна тобі за те, що завжди поряд. Я бажаю тобі, щоб твоя душа розцвітала від радості, а серце було сповнене любові. Нехай цей день принесе тобі багато світла і тепла, а новий рік твого життя буде ще більш яскравим, ніж попередній. Хай удача завжди буде на твоєму боці, а в житті буде більше моментів для сміху і щасливих подій.

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Що сказати сестрі як тост на День народження / Фото Pinterest

Дорога моя сестро! Вітаю тебе з чудовим святом! Ти – моя найкраща подруга і підтримка в усіх життєвих ситуаціях, і я безмежно вдячна тобі за твою турботу, теплоту та розуміння. Бажаю тобі, щоб твоє серце завжди було наповнене радістю, щоб ти завжди була оточена людьми, які тебе люблять і підтримують. Нехай удача ніколи не залишає тебе, а всі твої зусилля обов'язково приведуть до бажаних результатів. Нехай цей рік принесе тобі багато нових можливостей і неймовірних моментів щастя!

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Моя улюблена сестро! Бажаю тобі всього найкращого в житті. Хай кожен твій день буде наповнений теплом і гармонією.

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Моя рідненька сестричко! Вітаю тебе з чудовим святом! Бажаю, щоб твій життєвий шлях був такий самий яскравий і неповторний, як ти! Нехай цей рік принесе тобі багато гарних подій і можливостей для самовираження. Хай завжди буде гармонія у твоєму житті, а всі твої починання обов'язково увінчаються успіхом. Бажаю бути здоровою, сильною та впевненою в собі, бо ти заслуговуєш на найкраще!

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Оригінальні привітання для сестри з Днем народження / Фото Pinterest

Сестро, з Днем народження! Нехай збуваються всі твої найзаповітніші мрії, а ти завжди залишаєшся такою ж чудовою, якою є!

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Моя улюблена сестричка! Вітаю тебе з Днем народження! Ти – моя гордість і радість, і я бажаю тобі безмежного щастя, удачі та справжнього життєвого тепла. Нехай усе, до чого ти прагнеш, обов'язково здійсниться, а твоє серце ніколи не зупиняється на шляху до нових звершень. Ти неймовірна, і я впевнена, що попереду у тебе тільки найкраще!