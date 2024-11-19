Привітання з Днем народження своїми словами та у віршах: найкраща добірка для всіх

У День народження людини дуже важливо підібрати слова, які змусять її усміхнутися. У цей особливий день варто висловити свої найтепліші побажання з нагоди святкового дня, тож пропонуємо вашій увазі вітання у прозі та віршах.

Цими вітальними словами можна привітати чоловіка чи жінку, подругу, друга, брата чи сестру, пише 24 Канал. Теплі слова є особливо цінними у День народження, тож оберіть ті, які найбільше сподобаються вашим рідним.

Читайте також Привітання з Днем народження чоловіку від дружини: слова, які зворушать

Привітання з Днем народження у прозі

Вітаю з днем ​​народження! Нехай здійснюються мрії, нехай усе навколо тішить тебе, надихає і приносить найяскравіші емоції! Бажаю приємних подорожей, найкращих людей на твоєму життєвому шляху та море задоволення від усього, що ти робиш!

***

Вітаю з днем ​​народження! Бажаю море удачі та дачу біля моря. А якщо серйозно, то хотілося б побажати душевної рівноваги, мудрості, віри у себе. Нехай душа співає, а серце радіє за кожний день. Бажаю міцного здоров’я та прекрасного настрою. Нехай у роботі не буде невдач, а життя б’є ключем і наповнюється позитивними емоціями, попри труднощі. Більше сили, удачі, і нехай здійснюються найсміливіші мрії та бажання!

***

Вітаю з днем ​​народження! Щиро бажаю тобі величезного щастя, щоб усі бажання стрімко йшли до реалізації, а мрії перетворювалися на реальність. Ніколи не опускай руки та сміливо дивися вперед, щоб позитив ніколи тебе не залишав, а близькі люди завжди були поруч. Звісно, ​​бажаю здоров’я, куди ж без нього у будь-який час, і щоб усе в житті виходило так, як ти захочеш.

***

З Днем Народження!! Нехай усе, що маєш – приносить радість, а усього чого не вистачає для радості обов’язково зʼявиться у твоєму житті. Мрій, посміхайся, радій та насолоджуйся життям.

***

Щиро вітаю з Днем народження! Нехай кожен день буде сповнений радості, тепла і ніжності! Залишайся такою ж чарівною та неповторною. Ти неймовірна жінка та заслуговуєш на все найкраще!



Привітання з Днем народження у прозі / Фото Pinterest

З Днем народження крихітко! Кожен день не може бути прекрасним, але бажаю знаходити щось прекрасне в кожному дні. Бажаю відчувати радість від кожного моменту, бути оточеною любов'ю і турботою.

***

З днем ​​народження! Мирного неба, домашнього тепла та затишку, кар’єрної стабільності, достатку та благополуччя. Нехай все задумане виконується з легкістю, нехай у всіх починаннях тебе супроводжує успіх. Посмішок та радості в кожному прожитому дні!

***

З днем ​​народження! Бажаю міцного здоров’я, удачі, благополуччя, добра, радості, кохання, щастя, гарного настрою, посмішок, яскравих вражень. Нехай тепло і затишок завжди наповнюють твій будинок, нехай сонячне світло зігріває в будь-яку погоду, а бажання виконуються від однієї думки про них.

***

З днем ​​народження! Бажаю міцного здоров’я, щастя та миру у твоєму домі, достатку та благополуччя, успіхів у роботі, відданих друзів та відмінного настрою. Нехай твої очі завжди світяться від щастя!

***

Щасливого дня народження! Нехай цей рік буде сповнений нових досягнень, радісних моментів та незабутніх вражень. Бажаю тобі міцного здоров’я, безмежного щастя, мирного неба та успіхів у всьому!

Привітання з Днем народження у віршах

Бажаю тобі фантастичного щастя,

Безкрайнього моря чудових подій.

Хай все, що бажаєш, швидесенько вдасться,

А також цікавого втілення мрій.

Хай зорями радість тебе осипає,

Природа здоров’ям наділить міцним.

Тебе з днем народження я привітаю.

Хай щира любов завітає в твій дім!

***

В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень!

Від друзів – щирих привітань,

Від неба – здійснення бажань!

Від сонця – світла і тепла,

Щоб доля щедрою була!

І не спинити часу лік,

Нехай щастить весь довгий вік!

***

З днем народження, зі святом!

Бажаю радості багато,

Хай друзі в тебе будуть вірні,

А заробітки – лиш стабільні!

Щоб здоров’я було класним,

Небо над тобою ясним,

Побажання всі – здійсненні,

Мрії всі – благословенні!

***

Дозволь тебе сьогодні привітати,

Бо день такий буває раз на рік,

Здоров'я, щастя щиро побажати,

На все життя, на довгий-довгий вік!

До сотні літ дожить без горя і журби,

Від гір, від сонця, від калини

Всіх благ земних – з роси й води

Бажаємо тобі всі ми!



Привітання з Днем народження у віршах / Фото Pinterest

Бажаю вам квітів та мирного неба,

Грошей та здоров'я ще більше, ніж треба.

Хай доля вам щастя багато дає,

Зозуля сто років життя накує.

Хай справдяться мрії, здійсняться дива,

Хай кругом від сміху іде голова,

Достатку – у будні, в свята – подарунків,

Гарних подій, доброти, поцілунків!

***

З днем народження вітаю,

Гори щастя вам бажаю.

В гаманці, щоб були гроші,

Друзів вірних та хороших,

Мрій, що душу окриляють,

Та від стресів позбавляють,

Відпочинків цілий рік,

Рівних вдачливих доріг.

Хай здоров'я тішить вас,

Буде міцним, як алмаз!

***

Бажаю гарних світлих днів

та ночей зоряних й казкових,

Щоб збулось все із твоїх мрій,

Здоров'я, миру, літ чудових!

Хай усе погане відійде,

Хай доля квітне і вирує,

Життя хай щастя лиш несе,

Душа ніколи не сумує!

***

Хай пливе щасливо твій життєвий човен

І минає легко береги круті,

І любові буде хай завжди він повен,

То найголовніше у людськім житті.

Нехай в душі завжди горять

Іскринки радості й чекання,

Нехай не знає серце зрад,

А тільки радість і кохання.

***

Хай будуть з вами здоров'я та сила,

Хай доля буде ласкава і щира!

Щоб ніколи не знали ви втоми!

Хай мир і злагода будуть у домі,

Хай Господь дарує надію й тепло

На довгі літа, на щастя й добро!