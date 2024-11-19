Этими поздравительными словами можно поздравить мужчину или женщину, подругу, друга, брата или сестру, пишет 24 Канал. Теплые слова особенно ценны в День рождения, поэтому выберите те, которые больше всего понравятся вашим родным.

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Поздравления с Днем рождения в прозе

Поздравляю с днем рождения! Пусть сбываются мечты, пусть все вокруг радует тебя, вдохновляет и приносит самые яркие эмоции! Желаю приятных путешествий, лучших людей на твоем жизненном пути и море удовольствия от всего, что ты делаешь!

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Поздравляю с днем рождения! Желаю море удачи и дачу у моря. А если серьезно, то хотелось бы пожелать душевного равновесия, мудрости, веры в себя. Пусть душа поет, а сердце радуется за каждый день. Желаю крепкого здоровья и прекрасного настроения. Пусть в работе не будет неудач, а жизнь бьет ключом и наполняется положительными эмоциями, несмотря на трудности. Больше силы, удачи, и пусть осуществляются самые смелые мечты и желания!

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Поздравляю с днем рождения! Искренне желаю тебе огромного счастья, чтобы все желания стремительно шли к реализации, а мечты превращались в реальность. Никогда не опускай руки и смело смотри вперед, чтобы позитив никогда тебя не оставлял, а близкие люди всегда были рядом. Конечно, желаю здоровья, куда же без него в любое время, и чтобы все в жизни получалось так, как ты захочешь.

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С Днем Рождения!!! Пусть все, что имеешь – приносит радость, а всего чего не хватает для радости обязательно появится в твоей жизни. Мечтай, улыбайся, радуйся и наслаждайся жизнью.

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Искренне поздравляю с Днем рождения! Пусть каждый день будет полон радости, тепла и нежности! Оставайся такой же очаровательной и неповторимой. Ты невероятная женщина и заслуживаешь всего самого лучшего!



Поздравления с Днем рождения в прозе / Фото Pinterest

С Днем рождения крошка! Каждый день не может быть прекрасным, но желаю находить что-то прекрасное в каждом дне. Желаю чувствовать радость от каждого момента, быть окруженной любовью и заботой.

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С днем рождения! Мирного неба, домашнего тепла и уюта, карьерной стабильности, достатка и благополучия. Пусть все задуманное исполняется с легкостью, пусть во всех начинаниях тебе сопутствует успех. Улыбок и радости в каждом прожитом дне!

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С днем рождения! Желаю крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют твой дом, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желания исполняются от одной мысли о них.

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С днем рождения! Желаю крепкого здоровья, счастья и мира в твоем доме, достатка и благополучия, успехов в работе, преданных друзей и отличного настроения. Пусть твои глаза всегда светятся от счастья!

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Счастливого дня рождения! Пусть этот год будет полон новых достижений, радостных моментов и незабываемых впечатлений. Желаю тебе крепкого здоровья, безграничного счастья, мирного неба и успехов во всем!

Поздравления с Днем рождения в стихах

Желаю тебе фантастического счастья,

Бескрайнего моря чудесных событий.

Пусть все, что желаешь, быстро удастся,

А также интересного воплощения мечтаний.

Пусть звездами радость тебя осыпает,

Природа здоровьем наделит крепким.

Тебя с днем рождения я поздравлю.

Пусть искренняя любовь посетит твой дом!

***

В этот дорогой для сердца день

Желаем цветов и песен!

От друзей – искренних поздравлений,

От неба – исполнения желаний!

От солнца – света и тепла,

Чтобы судьба щедрой была!

И не остановить времени счет,

Пусть везет весь долгий век!

***

С днем рождения, с праздником!

Желаю радости много,

Пусть друзья у тебя будут верные,

А заработки – лишь стабильные!

Чтобы здоровье было классным,

Небо над тобой ясным,

Пожелания все – исполнении,

Мечты все – благословенны!

***

Позволь тебя сегодня поздравить,

Потому что день такой бывает раз в году,

Здоровья, счастья искренне пожелать,

На всю жизнь, на долгий-долгий век!

До сотни лет дожить без горя и печали,

От гор, от солнца, от калины

Всех благ земных – из росы и воды

Желаем тебе все мы!



Поздравления с Днем рождения в стихах / Фото Pinterest

Желаю вам цветов и мирного неба,

Денег и здоровья еще больше, чем надо.

Пусть судьба вам счастья много дает,

Кукушка сто лет жизни накует.

Пусть сбудутся мечты, осуществятся чудеса,

Пусть кругом от смеха идет голова,

Достатка – в будни, в праздники – подарков,

Хороших событий, доброты, поцелуев!

***

С днем рождения поздравляю,

Горы счастья вам желаю.

В кошельке, чтоб были деньги,

Друзей верных и хороших,

Мечтаний, что душу окрыляют,

И от стрессов избавляют,

Отдыха целый год,

Ровных удачных дорог.

Пусть здоровье радует вас,

Будет крепким, как алмаз!

***

Желаю хороших светлых дней

и ночей звездных и сказочных,

Чтобы сбылось все из твоих мечтаний,

Здоровья, мира, лет замечательных!

Пусть все плохое уйдет,

Пусть судьба цветет и бурлит,

Жизнь пусть счастье лишь несет,

Душа никогда не грустит!

***

Пусть плывет счастливо твоя жизненная лодка

И проходит легко берега крутые,

И любви будет пусть всегда он полон,

То самое главное в человеческой жизни.

Пусть в душе всегда горят

Искорки радости и ожидания,

Пусть не знает сердце измен,

А только радость и любовь.

***

Пусть будут с вами здоровье и сила,

Пусть судьба будет ласкова и искренняя!

Чтобы никогда не знали вы усталости!

Пусть мир и согласие будут в доме,

Пусть Господь дарит надежду и тепло

На долгие годы, на счастье и добро!