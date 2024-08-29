Слова справжньої любові: як привітати чоловіка з річницею шлюбу

Річниця весілля – це важливий та зворушливий день для кожної пари. А зробити його ще більш особливим можуть ніжні слова.

Як привітати коханого чоловіка з річницею шлюбу та що побажати йому у цю значущу дату, читайте на Lady 24.

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Як привітати чоловіка з річницею шлюбу

Коханий мій чоловік! Хочу привітати тебе з річницею нашого весілля! Бажаю тобі, рідний мій, сімейного щастя і добробуту, любові взаємної й щирої, мудрості життєвої й терпіння безмежного, і звичайно ж взаєморозуміння. Будь, мій милий чоловіку, мужній, сміливий, сильний і здоровий!

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Дорогий мій чоловік, вітаю тебе з річницею весілля. Нехай всі наші непорозуміння і сварки залишаться в минулому, нехай з цієї дати в нашій родині не буде місця для образ, нехай кожен день дарує нам удачу і привід для щастя. Бажаю нам по закінченню навіть ста років потребувати одне одного і міцно один одного любити!

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Дорогий мій! Вітаю тебе з цим по-справжньому значущим днем. Спасибі тобі за те, що розділяєш зі мною і горе, і радість, і печаль, і щастя. Твоя підтримка, любов і увага завжди допомагали мені відчувати себе потрібною, а це важливо! Сподіваюся, зі мною ти теж відчуваєш ті світлі почуття, що гріють серце. Вітаю тебе з нашим днем!

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Любий мій і коханий! Сьогодні у нас річниця весілля. Минають роки, а я пам’ятаю наше знайомство, немов це було вчора! Дякую, що лишаєшся поряд і щодня обираєш нашу родину. Я вітаю тебе і бажаю, щоб вогнище нашої любові горіло ще багато-багато років і зігрівало нас теплом! Бажаю тобі величезних успіхів у роботі, підтримки й поваги колег, насичених буднів і веселих свят! Сили й міцного здоров’я, любові й розуміння, і великого щастя!

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Мій дорогий, коханий чоловік, моя опора і любов, вітаю тебе з нашою річницею. Нехай з кожним днем наша любов буде сильнішою і міцнішою, нехай наше щастя ніколи від нас не піде. Я тебе дуже люблю і буду любити, незважаючи ні на що. А тобі побажаю гарного здоров’я, веселого настрою і великого успіху в житті!

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Дорогий мій! Бути з тобою – це бути впевненою в сьогоднішньому і завтрашньому дні, і я щаслива, що доля звела нас разом. Бажаю, щоб ти ніколи не сумнівався у зробленому виборі, щоб життя радувало і приносило задоволення. З річницею, коханий!