Как поздравить любимого мужа с годовщиной брака и что пожелать ему в эту значимую дату, читайте на Lady 24.

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Как поздравить мужа с годовщиной брака

Любимый мой муж! Хочу поздравить тебя с годовщиной нашей свадьбы! Желаю тебе, родной мой, семейного счастья и благополучия, любви взаимной и искренней, мудрости жизненной и терпения безграничного, и конечно же взаимопонимания. Будь, мой милый мужчина, мужественным, смелым, сильным и здоровым!

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Дорогой мой муж, поздравляю тебя с годовщиной свадьбы. Пусть все наши недоразумения и ссоры останутся в прошлом, пусть с этой даты в нашей семье не будет места для обид, пусть каждый день дарит нам удачу и повод для счастья. Желаю нам по истечению даже ста лет нуждаться друг в друге и крепко друг друга любить!

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Дорогой мой! Поздравляю тебя с этим по-настоящему значимым днем. Спасибо тебе за то, что разделяешь со мной и горе, и радость, и печаль, и счастье. Твоя поддержка, любовь и внимание всегда помогали мне чувствовать себя нужной, а это важно! Надеюсь, со мной ты тоже испытываешь те светлые чувства, что греют сердце. Поздравляю тебя с нашим днем!

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Любимый мой! Сегодня у нас годовщина свадьбы. Проходят годы, а я помню наше знакомство, словно это было вчера! Спасибо, что остаешься рядом и каждый день выбираешь нашу семью. Я поздравляю тебя и желаю, чтобы очаг нашей любви горел еще много-много лет и согревал нас теплом! Желаю тебе огромных успехов в работе, поддержки и уважения коллег, насыщенных будней и веселых праздников! Сил и крепкого здоровья, любви и понимания, и большого счастья!

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Мой дорогой, любимый муж, моя опора и любовь, поздравляю тебя с нашей годовщиной. Пусть с каждым днем наша любовь будет сильнее и крепче, пусть наше счастье никогда от нас не уйдет. Я тебя очень люблю и буду любить, несмотря ни на что. А тебе пожелаю хорошего здоровья, веселого настроения и большого успеха в жизни!

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Дорогой мой! Быть с тобой – это быть уверенной в сегодняшнем и завтрашнем дне, и я счастлива, что судьба свела нас вместе. Желаю, чтобы ты никогда не сомневался в сделанном выборе, чтобы жизнь радовала и приносила удовольствие. С годовщиной, любимый!