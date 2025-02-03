5 модних речей, з якими треба попрощатися у 2025 році: вони стануть антитрендовими

Мода постійно змінюється, часом настільки швидко, що вбрання, яке було в тренді ще минулого року, вже може стати не зовсім актуальним в новому сезоні, тому його краще замінити на інший варіант вбрання. Стилісти вже визначили певні речі, яким більше не місце у вашому гардеробі.

Якщо ви хочете бути модними, то слід розібратися в тому, що зараз є в моді, а що саме треба відправити в архів, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Що вже застаріло й чим це можна замінити – читайте далі.

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Шкіряні штани

Штани з екошкіри трималися на модному Олімпі доволі тривалий час. Вироби додавали образам певної сміливості й сексуальності, втім вже цього року варто звертати увагу на щось легко й витончене, тому на зірковому п’єдесталі з’явилося місце для сатинових штанів, які стануть чудовим низом у вашому образі.



Модні речі, які варто купити у 2025 році / Фото Pinterest

Балетки у сіточку

Взуття в сіточку було основним фаворитом модниць у 2024 році. Всі обожнювали балетки за їхню легкість та невимушеність. Однак вже цього року балетки втратять свою актуальність, а на заміну їм прийдуть яскраві червоні балетки, які багатьом дівчатам є знайомими. Відтінок цього взуття допоможе правильно розставити акценти й додати образу родзинки.



Модні речі, які варто купити у 2025 році / Фото Pinterest

Леопардове пальто

Пальто в леопардовий принт було чи не в кожної інфлюенсерки, яка обожнювала сміливі виходи, однак цього року варто звернути увагу на технічну куртку. Вже більше не потрібно обирати між зручністю й модою, оскільки такий верхній одяг забезпечує від вітру й дощу, тож вбереже в найпередбачуваніший період. Така куртка стане основою для весняного гардероба тих дівчат, які не хочуть жертвувати стилем та комфортом.



Модні речі, які варто купити у 2025 році / Фото Pinterest

Оверсайз жакет

Жакети розміру оверсайз стали невід’ємною частиною гардероба багатьох дівчат, однак цього року в моду увійде блейзер, який підкреслить талію. Ця річ ідеально підкреслює талію й створює витончений силует. Такий жакет додасть жіночності й добре поєднається з будь-яким типом одягу. Підійде для елегантних та розслаблених образів.



Модні речі, які варто купити у 2025 році / Фото Pinterest

Джинси з принтом

Будь-які джинси з принтами йдуть на спад, поступаючись справжній класиці. До списку головних трендів деніму входять джинси кольору індиго, які надають образам чіткої структури й чистоти ліній. Як основа, ці джинси без зайвих деталей та надмірностей виглядають актуально та стильно.



Модні речі, які варто купити у 2025 році / Фото Pinterest