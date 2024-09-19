Що одягнути на річницю весілля з коханим: топові образи, які вразять чоловіка

Річниця весілля з коханим – це чудовий привід навідатися в ресторан на вечерю у красивому вбранні. Жінки в цей день хочуть особливо гарно виглядати, тому ділимося найкращими ідеями щодо вбрання, яке можна одягнути в цей день.

На святкування річниці варто обирати святкове вбрання, пише Lady 24. Якихось конкретних правил немає, втім джинси та лонгслів краще відкласти та звернути увагу на вишукані речі, які обом подарують настрій.

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Що саме одягнути варто обирати судячи з вашого гардероба. Тут вже орієнтуйтеся на власний смак чи вподобання чоловіка. Та загалом на такі святкування обирають сукні різних фасонів чи елегантний костюм.

Ми відібрали кілька цікавих образів, які підійдуть кожній жінці для святкування річниці весілля з коханим. На вулиці осінь, тому тут варто орієнтуватися ще й на погодні умови. Усі представлені образи варто доповнити чоботами чи тренчем або пальто, якщо дата річниці припаде на вже холодніший місяць.

Шовкова сукня

У платті на бретельках можна вибратися на святкування весілля в теплу осінь, одягнувши туфлі й красивий тренч зверху. Це плаття – класика, тож є в гардеробі багатьох. Втім серед шовкових варіантів сукні обирайте плаття на довгий рукав, які мають такий же дивовижний вигляд.

Часто такі вироби мають ще й пасок на талії, який підкреслить фігуру. Окрім того, аналогічно красиво виглядають трикотажні плаття в стилі мінімалізму.

Білосніжна сукня

Згадати день весілля допоможе білосніжне плаття. Це не обов’язково повинна бути довга та пишна модель. Цілком підійдуть легкі сукні на короткий чи довгий рукав у довжині міді, які вдало поєднаються зі слінгбеками чи чоботами на підборах. У продажі є безліч розкішних виробів у білому кольорі, тож вам точно буде з чого вибрати.

Червона сукня

Нотку сексуальності завжди можна додати за допомогою яскраво-червоної сукні, якщо її ще й поєднати з бордовим шкіряним тренчем та туфлями-човниками на підборах. Щоб вдосконалити образ – зробіть красиву зачіску та довершіть look красивими прикрасами.

Вишуканий костюм

Якщо хочете виглядати стримано, але при цьому граційно, то одягайте на річницю весілля костюм. Це може бути поєднання жилетки зі штанами та жакетом у стилі Old Money, який ще досі популярний. Колір обирайте на свій смак. Це може бути чорний костюм, молочний, білий чи будь-який інший яскравий відтінок.

Окрім того, створити вишуканий образ можна за допомогою вишуканого корсета, який можна поєднати з шовковою спідницею або ж твідового костюма, який складається з короткого жакета та мініспідниці. Також вдалим вибором буде красива блуза з костюмною спідницею в різній довжині.