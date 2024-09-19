На празднование годовщины стоит выбирать праздничный наряд, пишет Lady 24. Каких-то конкретных правил нет, впрочем джинсы и лонгслив лучше отложить и обратить внимание на изысканные вещи, которые обоим подарят настроение.

Читайте также Идеальный образ на День рождения: что можно купить от 500 до 1000 гривен

Что именно одеть стоит выбирать судя по вашему гардеробу. Здесь уже ориентируйтесь на собственный вкус или предпочтения мужа. Но в целом на такие празднования выбирают платья разных фасонов или элегантный костюм.

Мы отобрали несколько интересных образов, которые подойдут каждой женщине для празднования годовщины свадьбы с любимым. На улице осень, поэтому здесь стоит ориентироваться еще и на погодные условия. Все представленные образы стоит дополнить сапогами или тренчем или пальто, если дата годовщины придется на уже холодный месяц.

Шелковое платье

В платье на бретельках можно выбраться на празднование свадьбы в теплую осень, надев туфли и красивый тренч сверху. Это платье – классика, поэтому есть в гардеробе многих. Впрочем среди шелковых вариантов платья выбирайте платья с длинным рукавом, которые имеют такой же удивительный вид.

Часто такие изделия имеют еще и пояс на талии, который подчеркнет фигуру. Кроме того, аналогично красиво смотрятся трикотажные платья в стиле минимализма.

Белоснежное платье

Вспомнить день свадьбы поможет белоснежное платье. Это не обязательно должна быть длинная и пышная модель. Вполне подойдут легкие платья на короткий или длинный рукав в длине миди, которые удачно сочетаются со слингбеками или сапогами на каблуках. В продаже есть множество роскошных изделий в белом цвете, поэтому вам точно будет из чего выбрать.

Красное платье

Нотку сексуальности всегда можно добавить с помощью ярко-красного платья, если его еще и совместить с бордовым кожаным тренчем и туфлями-лодочками на каблуках. Чтобы усовершенствовать образ – сделайте красивую прическу и завершите look красивыми украшениями.

Изысканный костюм

Если хотите выглядеть сдержанно, но при этом грациозно, то надевайте на годовщину свадьбы костюм. Это может быть сочетание жилетки с брюками и жакетом в стиле Old Money, который до сих пор популярен. Цвет выбирайте на свой вкус. Это может быть черный костюм, молочный, белый или любой другой яркий оттенок.

Кроме того, создать изысканный образ можно с помощью изысканного корсета, который можно совместить с шелковой юбкой или твидового костюма, который состоит из короткого жакета и мини-юбки. Также удачным выбором будет красивая блуза с костюмной юбкой в разной длине.