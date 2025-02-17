У моду вриваються рожеві джинси: вони стануть трендом 2025 року

Дівчата обожнюють носити джинси в будь-яку пору року, які є невід’ємною частиною їхнього образу. Впродовж тривалого часу в моді залишаються блакитні та сині джинси, а також білі, чорні чи сірі. Вже цього року в моду вривається новий колір, який внесе родзинку та освіжить безліч образів.

Весняно-літній сезон завжди наповнений кольорами, а найближчі кілька місяців пройдуть під знаком пастельних відтінків, тому рожевий став один з головних кольорів сезону, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Звісно ж, варто звертати увагу на фасони, які будуть популярними цього сезону – це мішкуваті джинси, прямі, карго, з підкатами тощо, але разом з цим придивлятися до варіантів джинсів, у яких головний акцент поставлений на кольорі.

Дизайнери представили на подіумах джинси у всіх можливих відтінках рожевого – від ніжного пастельного до яскравого й помітного кольору. Найкраще додавати у свій гардероб джинси в пастельному рожевому, оскільки саме такі відтінки стали основою в колекціях багатьох брендів.



Рожеві джинси – тренд 2025 року / Фото Pinterest

Джинси з високою талією та широкими штанинами вдало стилізуються з нейтральними тонами, а класичні прямі джинси поєднуються з сорочками та блузами у світлих тонах.



Рожеві джинси – тренд 2025 року / Фото Pinterest



Рожеві джинси – тренд 2025 року / Фото Pinterest

За допомогою рожевих джинсів можна створити чимало повсякденних та святкових образів, оскільки вироби однаково поєднуються з базовими футболками й кросівками чи жакетом й туфлями-човниками на підборах.



Рожеві джинси – тренд 2025 року / Фото Pinterest

Щоб створити яскравий образ, рожеві джинси можна комбінувати з червоними туфлями чи сумкою, або ж надихатися образами інфлюенсерок й повторювати їхні комбінації.

З рожевим гарно поєднується блакитний, оливковий, білий, бузковий, помаранчевий та жовтий. Модниці також вже встигли продемонструвати монохромні образи, поєднуючи рожеві джинси з майкою чи піджаком в тон.



Рожеві джинси – тренд 2025 року / Фото Pinterest

Популярність рожевих джинсів підтвердили гості на Тижнях моди у Парижі, Мілані, Нью-Йорку та Копенгагені, поспішаючи на покази саме в рожевих джинсах. Фахівці переконані, що стилізувати рожеві джинси так само легко, як і блакитні вироби, тому будь-яка модниця зможе швидко й стильно інтегрувати їх у свій гардероб.