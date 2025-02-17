У моду вриваються рожеві джинси: вони стануть трендом 2025 року
- Рожеві джинси стали трендом сезону 2025 року, з'явившись на подіумах у різних відтінках від пастельного до яскравого.
- Вони легко поєднуються з різними стилями одягу та кольорами, такими як блакитний, оливковий, білий, і підходять для створення як повсякденних, так і святкових образів.
- Популярність рожевих джинсів підтверджена на Тижнях моди в Парижі, Мілані, Нью-Йорку та Копенгагені, де гості демонстрували їх на показах.
Дівчата обожнюють носити джинси в будь-яку пору року, які є невід’ємною частиною їхнього образу. Впродовж тривалого часу в моді залишаються блакитні та сині джинси, а також білі, чорні чи сірі. Вже цього року в моду вривається новий колір, який внесе родзинку та освіжить безліч образів.
Весняно-літній сезон завжди наповнений кольорами, а найближчі кілька місяців пройдуть під знаком пастельних відтінків, тому рожевий став один з головних кольорів сезону, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.
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Звісно ж, варто звертати увагу на фасони, які будуть популярними цього сезону – це мішкуваті джинси, прямі, карго, з підкатами тощо, але разом з цим придивлятися до варіантів джинсів, у яких головний акцент поставлений на кольорі.
Дизайнери представили на подіумах джинси у всіх можливих відтінках рожевого – від ніжного пастельного до яскравого й помітного кольору. Найкраще додавати у свій гардероб джинси в пастельному рожевому, оскільки саме такі відтінки стали основою в колекціях багатьох брендів.
Рожеві джинси – тренд 2025 року / Фото Pinterest
Джинси з високою талією та широкими штанинами вдало стилізуються з нейтральними тонами, а класичні прямі джинси поєднуються з сорочками та блузами у світлих тонах.
Рожеві джинси – тренд 2025 року / Фото Pinterest
Рожеві джинси – тренд 2025 року / Фото Pinterest
За допомогою рожевих джинсів можна створити чимало повсякденних та святкових образів, оскільки вироби однаково поєднуються з базовими футболками й кросівками чи жакетом й туфлями-човниками на підборах.
Рожеві джинси – тренд 2025 року / Фото Pinterest
Щоб створити яскравий образ, рожеві джинси можна комбінувати з червоними туфлями чи сумкою, або ж надихатися образами інфлюенсерок й повторювати їхні комбінації.
З рожевим гарно поєднується блакитний, оливковий, білий, бузковий, помаранчевий та жовтий. Модниці також вже встигли продемонструвати монохромні образи, поєднуючи рожеві джинси з майкою чи піджаком в тон.
Рожеві джинси – тренд 2025 року / Фото Pinterest
Популярність рожевих джинсів підтвердили гості на Тижнях моди у Парижі, Мілані, Нью-Йорку та Копенгагені, поспішаючи на покази саме в рожевих джинсах. Фахівці переконані, що стилізувати рожеві джинси так само легко, як і блакитні вироби, тому будь-яка модниця зможе швидко й стильно інтегрувати їх у свій гардероб.