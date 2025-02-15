Денімове вбрання – це чудова інвестиція в гардероб, оскільки дозволяє створити безліч красивих весняних образів, пише 24 Канал з посиланням на L'Officiel.

Читайте також Модні сукні, від яких всі в захваті: будуть в трендах до 2026 року

Всього лише кілька денімових речей здатні забезпечити безліч неймовірних виходів, які можна буде міксувати з різноманітними речима, взуттям, прикрасами, аксесуарами та головними уборами.

Дуже широкі джинси

У 2025 році чим ширшими будуть джинсами, тим буде краще. Мішкуваті моделі залишаються в трендах, тому обирайте їх для поєднання з корсетами й топами в поєднанні з взуттям на підборах, чи з базовими футболками й світшотами, які можна носити з кросівками.



Актуальні речі з деніму на 2025 рік / Фото L'Officiel

Денімові спідниці

Спідниці з деніму будуть модними цієї весни, тому варто звернути на них особливу увагу. Актуальними стануть вироби в довжині міні та міді. На подіумах багато моделей виходило зі спідницями та верхом в тон.



Актуальні речі з деніму на 2025 рік / Фото L'Officiel

Прямі джинси

Незалежно від сезону, прямі джинси залишаються актуальними. Ці вироби не є занадто обплилими, але й не дуже широкими, тому ідеально підходять для повсякденних чи вечірніх виходів.



Актуальні речі з деніму на 2025 рік / Фото L'Officiel

Джинси-підкови

Такі джинси стануть дуже популярними цього року. Зараз вони дещо для нас незвичні, втім вже зовсім скоро ефектний фасон будуть носити всі. Ці джинси вже мають у своїх гардеробах Дженніфер Лопес, Тіна Кунакі, Джулліан Мур та багато інших.



Актуальні речі з деніму на 2025 рік / Фото L'Officiel

Денімові куртки

Куртки з деніму – позачасовий варіант, який завжди буде в моді. Обирайте для себе куртку білого, чорного чи блакитного кольору й поєднуйте з низом в тон, щоб створити красивий монохромний образ.



Актуальні речі з деніму на 2025 рік / Фото L'Officiel