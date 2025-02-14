Нашими іконами стилю часто є трендсеттерки та інфлюенсерки, які демонструють нам свої образи, які потім ми намагаємося повторити, пише 24 Канал з посиланням на модну експертку з Who What Wear Елізу Хубер.

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Щоб не чекати періоду, коли всі дівчата будуть копіювати одне в одного актуальні фасони, радимо відчинити завісу й дізнатися про плаття, які цього року будуть фаворитами багатьох.

Базова сукня

Цей тренд підійде всім дівчатам, які віддають перевагу простим та класичним образам. Бренди Ralph Lauren, Max Mara та багато інших пропонують елегантні білі сукні-поло та сукні з попліну. Такі сукні є мають всі шанси стати стильними та універсальними.



Неймовірні плаття 2025 року / Фото Who What Wear

Пудрово-рожева сукня

Ніжний пудрово-рожевий відтінок став фаворитом на подіумі у весняно-літньому сезоні. Виглядають такі сукні досить повітряно та елегантно. Атласними, бавовняними й тюлевими сукнями вже захоплюється багато відомих зірок, серед яких Розі Гантінгтон-Вайтлі.



Найкрасивіші плаття 2025 року / Фото Who What Wear

Драпірування

У 2025 році в моді будуть сукні з м’яким драпіруванням, які поєднують в собі елегантність та жіночність. Сукні у такому стилі тепер з’являються не лише на подіумах, але й у вуличних образах.



Неймовірні плаття 2025 року / Фото Who What Wear

Чиста елегантність

Такі сукні є ідеальним поверненням до вишуканих ретро-образів 1950-х та 1990-х років. Витончені та сучасні сукні можна знайти серед доступних марок – Zara та Mango.



Найкрасивіші плаття 2025 року / Фото Who What Wear

Богемська рапсодія

Шифонові та шовкові сукні в стилі бохо цього року будуть надзвичайно популярними. Плаття вже вподобали зірки Сідні Свіні та Зої Салдана на червоних доріжках, а вже навесні додавайте й ви їх у свої гардероби.



Неймовірні плаття 2025 року / Фото Who What Wear

Шлейки нового покоління

У 2025 році шлейки зазнають повного оновлення. У моді будуть витончені сукні з високими шлейфами та моделі зі шлейками, які огортатимуть шию.



Найкрасивіші плаття 2025 року / Фото Who What Wear

Усі представлені сукні дизайнери презентували на Тижнях моди, тому ці фасони є найактуальнішими зі всіх й будуть популярними аж до 2026 року.