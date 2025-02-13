Досягти красивого вигляду без особливих грошових вкладень значно легше, ніж можна подумати, пише 24 Канал з посиланням на Best Life. Інфлюенсерка Аманда Уелдон дала кілька основних порад, які допоможуть зробити образ дорожчим.

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Базова сорочка на ґудзиках

Білосніжна сорочка з джинсами чи штанами завжди дозволяє отримати стильний вигляд з обмеженим бюджетом. Ця річ є універсальною, тож сорочку ви будете любити роками. Носити її можна з чоботами, туфлями, босоніжками чи кросівками.

Пояс

Якісний ремінь здатен швидко покращити ваш образ. Цей аксесуар є непідвладний часові, тож доповнить усі повсякденні виходи. Ним можна доповнювати жакет, чи носити разом з джинсами та штанами. Пояс завжди виглядає розкішно, тому стилістка не радить його оминати.

Однотонне вбрання

Одяг в монохромному кольорі завжди виглядає багато. Завдяки однотонному верху та низу можна створити цілісний та розкішний вигляд. Незалежно від того, що саме ви одягнете – білі речі, чорні чи яскраві, в будь-якому варіанті ви зможете зробити образ дорожчим.

Якісно пошите пальто

Пальто, яке має якісне пошиття, виглядає неймовірно стильно. Краще придбати для себе подовжене пальто, яке вже багато років не втрачає популярності. Радимо зосереджуватися на чорному, бежевому чи сірому кольорі, який залишається актуальним завжди.

Попрасований та відпарений одяг

Недоглянутий та пом’ятий одяг робить його дешевим, тому важливим кроком є зберігання презентабельного вигляду. Це означає, що якщо на блузі чи джинсах є заломи, обов’язково спробуйте їх відпарити чи випрасувати.