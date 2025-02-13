Достичь красивого вида без особых денежных вложений значительно легче, чем можно подумать, пишет 24 Канал со ссылкой на Best Life. Инфлюенсерка Аманда Уэлдон дала несколько основных советов, которые помогут сделать образ дороже.

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Базовая рубашка на пуговицах

Белоснежная рубашка с джинсами или брюками всегда позволяет получить стильный вид с ограниченным бюджетом. Эта вещь является универсальной, поэтому рубашку вы будете любить годами. Носить ее можно с сапогами, туфлями, босоножками или кроссовками.

Пояс

Качественный ремень способен быстро улучшить ваш образ. Этот аксессуар неподвластен времени, поэтому дополнит все повседневные выходы. Им можно дополнять жакет, или носить вместе с джинсами и брюками. Пояс всегда выглядит роскошно, поэтому стилист не советует его обходить.

Однотонные наряды

Одежда в монохромном цвете всегда выглядит богато. Благодаря однотонному верху и низу можно создать целостный и роскошный вид. Независимо от того, что именно вы наденете – белые вещи, черные или яркие, в любом варианте вы сможете сделать образ дороже.

Качественно сшитое пальто

Пальто, которое имеет качественный пошив, выглядит невероятно стильно. Лучше приобрести для себя удлиненное пальто, которое уже много лет не теряет популярности. Советуем сосредоточиться на черном, бежевом или сером цвете, который остается актуальным всегда.

Поглаженная и отпаренная одежда

Неухоженная и помятая одежда делает ее дешевой, поэтому важным шагом является сохранение презентабельного вида. Это означает, что если на блузе или джинсах есть заломы, обязательно попробуйте их отпарить или выгладить.