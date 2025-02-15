Денимовая одежда – это отличная инвестиция в гардероб, поскольку позволяет создать множество красивых весенних образов, пишет 24 Канал со ссылкой на L'Officiel.

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Всего лишь несколько денимовых вещей способны обеспечить множество невероятных выходов, которые можно будет миксовать с различными вещами, обувью, украшениями, аксессуарами и головными уборами.

Очень широкие джинсы

В 2025 году чем шире будут джинсы, тем будет лучше. Мешковатые модели остаются в трендах, поэтому выбирайте их для сочетания с корсетами и топами в сочетании с обувью на каблуках, или с базовыми футболками и свитшотами, которые можно носить с кроссовками.



Актуальные вещи из денима на 2025 год / Фото L'Officiel

Денимовые юбки из денима

Юбки из денима будут модными этой весной, поэтому стоит обратить на них особое внимание. Актуальными станут изделия в длине мини и миди. На подиумах много моделей выходило с юбками и верхом в тон.



Актуальные вещи из денима на 2025 год / Фото L'Officiel

Прямые джинсы

Независимо от сезона, прямые джинсы остаются актуальными. Эти изделия не являются слишком облегающими, но и не очень широкими, поэтому идеально подходят для повседневных или вечерних выходов.



Актуальные вещи из денима на 2025 год / Фото L'Officiel

Джинсы-подковы

Такие джинсы станут очень популярными в этом году. Сейчас они несколько для нас необычны, впрочем уже совсем скоро эффектный фасон будут носить все. Эти джинсы уже имеют в своих гардеробах Дженнифер Лопес, Тина Кунаки, Джуллиан Мур и многие другие.



Актуальные вещи из денима на 2025 год / Фото L'Officiel

Денимовые куртки из денима

Куртки из денима – вневременной вариант, который всегда будет в моде. Выбирайте для себя куртку белого, черного или голубого цвета и сочетайте с низом в тон, чтобы создать красивый монохромный образ.



Актуальные вещи из денима на 2025 год / Фото L'Officiel