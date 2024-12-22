Модель на вихідних вирушила з Лондона на приватному літаку до Саудівської Аравії, щоб побачити наживо реванш між Усиком та Ф’юрі, пише 24 Канал.

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Красуня на поєдинок обрала розкішне вбрання, яке привернуло увагу багатьох глядачів та шанувальників білявки.

Розі Гантінтон-Вайтлі в Ер-Ріяді

Інфлюенсерка та бізнесвумен одягнула чорну сукню на довгий рукав з горловиною довжини максі від бренду ALAÏA. Сукня з напівпрозорого матеріалу була доповнена чорним камінням. Розі довершила образ босоніжками та взяла на бій маленький чорний клатч.

Білявка розпустила волосся та вклала його в легкі локони, а на обличчя нанесла ніжний макіяж з акцентом на чорні повіки та рожевий олівець для губ.



Ефектний вигляд Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму моделі



Ефектний вигляд Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму моделі

21 грудня український боксер Олександр Усик вдруге у 2024-му році переміг "Циганського короля". Розі Гантінгтон-Вайтлі не зазначила, за кого вболівала на поєдинку, втім аплодувала після перемоги нашого боксера. Також відома модель підтримувала українців на початку війни.

Британська модель вже багато років вважається іконою стилю. Гантінгтон-Вайтлі прославилася бездоганним вмінням одягатися та грамотно підбирати речі в класичному стилі. Окрім цього, Розі вміє універсальні речі вдало поєднати з останніми тенденціями.