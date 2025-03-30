Важливо знати: чому не можна розтирати парфуми на тілі
- Розтирання парфумів на шкірі може порушити процес розкриття верхніх, середніх та базових нот аромату.
- Розтирання призводить до розсіювання ефірних олій, що заважає поступовому розкриттю аромату.
Парфуми – це справжнє мистецтво. Важливо не тільки вміти їх обирати, а ще й правильно використовувати.
Від того наскільки правильно нанесені парфуми залежить і те, як аромат розкриється на тілі. Зокрема, чи буде він відчуватися повною мірою, пише 24 Канал.
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Що буде, якщо розтирати парфуми
- Зміна хімічної структури аромату
Чому парфуми погано відчуваються / Фото Pexels
Кожен парфум складається з верхніх, середніх та базових нот, які поступово розкриваються на шкірі. Розтирання може порушити цей процес.
- Пошкодження молекул аромату
Парфуми складаються з різноманітних молекул, що мають різну чутливість до температури та механічного впливу. Розтирання може призвести до того, що аромат стане менш виразним або ж навіть частково не відчуватиметься.
- Інтенсивність запаху
Чому парфуми можуть погано розкриватися / Фото Pexels
Коли парфуми розтираються, багато ефірних олій, що містяться в ароматі, розсіюються по шкірі. Тобто, вони не мають можливості розкритися поступово. Відповідно, частина ароматичної композиції просто "губиться" через цей процес.
Зверніть увагу! Кожен тип шкіри має свою хімічну структуру, pH і рівень вологи. На шкірі жирного типу аромати можуть "зависати" довше, тоді як на сухій – швидше випаровуватися.