Важно знать: почему нельзя растирать духи на теле

Духи – это настоящее искусство. Важно не только уметь их выбирать, а еще и правильно использовать.

От того насколько правильно нанесены духи зависит и то, как аромат раскроется на теле. В частности, будет ли он ощущаться в полной мере, пишет 24 Канал.

Читайте также Календарь красоты на апрель: лучшие дни для маникюра и различных процедур

Что будет, если растирать духи

Изменение химической структуры аромата



Почему духи плохо чувствуются / Фото Pexels

Каждый парфюм состоит из верхних, средних и базовых нот, которые постепенно раскрываются на коже. Растирание может нарушить этот процесс.

Повреждение молекул аромата

Духи состоят из различных молекул, имеющих разную чувствительность к температуре и механическому воздействию. Растирание может привести к тому, что аромат станет менее выразительным или даже частично не будет ощущаться.

Интенсивность запаха



Почему духи могут плохо раскрываться / Фото Pexels

Когда духи растираются, много эфирных масел, содержащихся в аромате, рассеиваются по коже. То есть, они не имеют возможности раскрыться постепенно. Соответственно, часть ароматической композиции просто "теряется" из-за этого процесса.

Обратите внимание! Каждый тип кожи имеет свою химическую структуру, pH и уровень влаги. На коже жирного типа ароматы могут "зависать" дольше, тогда как на сухой – быстрее испаряться.